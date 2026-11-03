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Europa League
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Bayer Leverkusen-Marsiglia, anteprima di UEFA Europa League: il Bayer Leverkusen ospita un Marsiglia disperato

Bayer Leverkusen vs Marsiglia
Europa League
Bayer Leverkusen
Marsiglia

Ancora senza gol subiti in Europa, ma scottato dalla caotica sconfitta per 4-2 contro lo Stoccarda in Bundesliga, il Bayer Leverkusen ospita un Marsiglia ritrovato. La squadra francese arriva in Germania dopo la vittoria per 2-0 sul Tolosa in Ligue 1, ottenuta con grande concretezza, e vuole dare slancio al proprio cammino europeo.

Bayer Leverkusen-Marsiglia: i dettagli della partita

crest
Europa League - Game Week 4
BayArena

Il Bayer Leverkusen ospita un Marsiglia in cerca di riscatto

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-STUTTGARTGetty Images

Il Bayer Leverkusen ospita il Marsiglia alla BayArena di Leverkusen in UEFA Europa League. La squadra di Carles Martinez cercherà di imporsi nel girone dopo una serie di risultati altalenanti tra campionato e coppe europee.

Il Leverkusen arriva a questa partita sotto pressione. Le due sconfitte consecutive in Bundesliga contro Hoffenheim e VfB Stoccarda hanno interrotto quello che sembrava un promettente inizio di stagione, e Carles Martinez avrà bisogno di una reazione sul palcoscenico europeo.

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREGetty Images

Il Marsiglia, allenato da Bruno Genesio, arriva in Germania in una forma migliore. Le tre vittorie nelle ultime cinque partite tra Ligue 1 ed Europa League suggeriscono che la squadra stia trovando il ritmo al momento giusto.

La classifica di Europa League rende questa sfida ancora più importante. Il Leverkusen è secondo, mentre il Marsiglia occupa il 34° posto: la squadra francese ha quindi molto da dimostrare se vuole restare in corsa per la fase a eliminazione diretta.

Entrambe le squadre sanno cosa c’è in palio. Una vittoria permetterebbe al Leverkusen di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Per il Marsiglia, ottenere un risultato in Germania rappresenterebbe un passo significativo per risollevare la propria campagna europea.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Bayer Leverkusen - Marsiglia

Allenatore

  • C. Martinez

Stato di forma

B04

B04 - Forma

SCF
V2-1
OFI
V0-2
TSG
S3-0
FCN
V5-2
VFB
S2-4
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
OM

OM - Forma

OLY
S0-1
SCO
V2-5
SGR
S1-0
LEH
V4-3
TFC
V2-0
Gol segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Precedenti

Testa a testa

Bayer LeverkusenPareggioMarsiglia
1
0
1
Amichevoli dei club
Marsiglia badge
Marsiglia
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FIN
Amichevoli dei club
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Marsiglia badge
Marsiglia
OM
4
FIN
3Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato2/2

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
3
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
V
V
V
4
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
5
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
330041+39
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
S
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
S
V
V
12
LioneLioneOL
320156-16
S
V
V
13
RennesRennesREN
312043+15
D
V
D
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
D
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
S
V
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
S
D
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
D
S
18
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
311134-14
S
V
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
S
D
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
D
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
311136-34
D
S
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
S
S
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
S
S
24
MilanMilanMIL
310245-13
S
V
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
S
S
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
S
S
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
S
V
S
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
S
S
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
D
S
S
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
S
S
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
S
D
S
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
S
S
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
S
S
S
34
MarsigliaMarsigliaOM
300316-50
S
S
S
35
CelticCelticCEL
300339-60
S
S
S
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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