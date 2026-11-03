Bayer Leverkusen-Marsiglia: i dettagli della partita

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 15:00 BayArena

Il Bayer Leverkusen ospita un Marsiglia in cerca di riscatto

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Il Bayer Leverkusen ospita il Marsiglia alla BayArena di Leverkusen in UEFA Europa League. La squadra di Carles Martinez cercherà di imporsi nel girone dopo una serie di risultati altalenanti tra campionato e coppe europee.

Il Leverkusen arriva a questa partita sotto pressione. Le due sconfitte consecutive in Bundesliga contro Hoffenheim e VfB Stoccarda hanno interrotto quello che sembrava un promettente inizio di stagione, e Carles Martinez avrà bisogno di una reazione sul palcoscenico europeo.

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Il Marsiglia, allenato da Bruno Genesio, arriva in Germania in una forma migliore. Le tre vittorie nelle ultime cinque partite tra Ligue 1 ed Europa League suggeriscono che la squadra stia trovando il ritmo al momento giusto.

La classifica di Europa League rende questa sfida ancora più importante. Il Leverkusen è secondo, mentre il Marsiglia occupa il 34° posto: la squadra francese ha quindi molto da dimostrare se vuole restare in corsa per la fase a eliminazione diretta.

Entrambe le squadre sanno cosa c’è in palio. Una vittoria permetterebbe al Leverkusen di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Per il Marsiglia, ottenere un risultato in Germania rappresenterebbe un passo significativo per risollevare la propria campagna europea.

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