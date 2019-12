Bayer Leverkusen-Juventus dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

La Juventus, già agli ottavi come prima, affronta il Bayer Leverkusen: le info sulle formazioni e dove guardare la gara in tv e streaming.

La , già qualificata agli ottavi di finale come prima del Gruppo D, chiude la fase a gironi di in casa del .

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I bianconeri infatti sono ormai irraggiungibili per l' , sconfitto 1-0 due settimane fa a grazie alla perla di Paulo Dybala su calcio di punizione.

Il Bayer Leverkusen invece per qualificarsi agli ottavi di finale deve assolutamente battere la Juventus e sperare che la Mosca, già fuori da tutto, non perda in casa dell'Atletico Madrid.

In questo articolo tutte le info su Bayer Leverkusen-Juventus: dalle probabili formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

BAYER LEVERKUSEN-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bayer Leverkusen-Juventus

Bayer Leverkusen-Juventus Data: 11 dicembre 2019

11 dicembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BAYER LEVERKUSEN-JUVENTUS

Bayer Leverkusen-Juventus si gioca mercoledì 11 dicembre 2019 alla 'Bay Arena' di Leverkusen. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.

Il match tra Bayer Leverkusen e Juventus sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), nonchè sul canale Sky Sport (252 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno assistere a Bayer Leverkusen-Juventus attraverso il servizio dedicato Sky Go su pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà guardare la partita su Now Tv.

Bosz schiera il suo 4-2-3-1 a trazione anteriore, con Volland riferimento offensivo, supportato dalla qualità dei vari Bellarabi, Havertz e Bailey. Coppia mediana formata da Aranguiz e Baugartlinger, difesa guidata da Tah davanti al portiere Hradecky.

Bianconeri in massima emergenza a centrocampo, viste le assenze per infortunio di Khedira, Bentancur e Ramsey, con Emre Can escluso dalla lista UEFA. Pjanic, squalificato in campionato al pari di Cuadrado, giocherà in regia, con Rabiot e Matuidi mezzali.

Turnover in difesa, dove ci saranno Buffon, Demiral e Rugani, mentre non riposerà in attacco Cristiano Ronaldo, affiancato da Higuain, con Bernardeschi alle loro spalle.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baugartlinger; Bellarabi, Havertz, Bailey; Volland.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Rugani, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.