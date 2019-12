Bayer Leverkusen-Juventus, De Ligt non convocato: lavoro differenziato in palestra

Il difensore olandese non prenderà parte alla sesta e ultima gara dei gironi di Champions: al suo posto ci sarà Rugani. Out anche Ramsey.

Sarebbe finito in panchina, sull'altare del turnover, manon partirà proprio alla volta di Leverkusen per la gara di contro il Bayer. Con lagià qualificata, Sarri non correrà rischi dopo il fastidio muscolare accusato dall'olandese.

Niente di grave, almeno pare, per De Ligt, con possibile recupero già per le prossima gara di campionato che vedrà la Juventus affrontare l' in casa. Un match fondamentale questo sì per riprendere il cammino in dopo la prima sconfitta stagionale subita all'Olimpico contro la .

Non prenderà parte a -Juventus nemmeno Ramsey. Rispetto a De Ligt, novità dell'ultima ora, l'assenza del centrocampista gallese era già stata messa in conto dallo staff bianconero, che proverà a recuperare l'ex per il prossimo turno di Serie A.

Tra i convocati di Sarri c'è il giovane Portanova, figlio d'arte che sembrava in procinto di esordire con la Juventus nella passata stagione, senza però riuscire a scendere in campo con la prima squadra. Il 19enne napoletano fa attualmente parte della squadra Under 23, che come noto milita in Serie C.

Fuori dalla gara di Leverkusen anche Bentancur e Douglas Costa, con il primo appena infortunatosi (nella gara contro la ). Il brasiliano potrebbe tornare a lavorare in gruppo già nei prossimi giorni, mentre l'uruguagio tornerà in campo solamente nel 2020.

Contro il Bayer dunque difesa inedita Demiral-Rugani con Buffon tra i pali. Sarà una prova importante sopratutto per i due centrali, fino ad ora rimasti a guardare Bonucci e De Ligt giocare tutte le gare di Serie A e Champions League. Sarri e i tifosi della Juventus osserveranno con attenzione.