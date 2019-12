Bayer Leverkusen-Juventus 0-2: Ronaldo e Higuain nel finale, Madama chiude in bellezza

La Juventus chiude con una vittoria il suo girone di Champions League: Bayer Leverkusen battuto nel finale con le reti di Ronaldo e Higuain.

Dal Bayer al Leverkusen. Cristiano Ronaldo trova la seconda rete stagionale in , sempre contro la formazione tedesca. La , dopo un pareggio e una sconfitta, torna a vincere. E lo fa di puro fosforo, in una gara – per i campioni d’ – senza pressioni. Chiusa a tripla mandata da Higuain. Insomma, il modo migliore per proiettarsi alla sfida di domenica contro l’ .

Rispetto alle previsioni della vigilia, Bosz propone diverse novità di formazione concentrate principalmente sulla corsia mancina: Sinkgraven basso e Diaby alto. Alario terminale offensivo. Grosso turnover per Sarri, che concede a Buffon la prima presenza stagionale nell’Europa che conta, con Cuadrado nel ruolo di mezz’ala destra e Rabiot dall’inizio. Esordio in Champions League per Demiral.

La prima grande occasione della partita capita a Higuain che, allettato dalla prospettiva di far segnare Ronaldo, spreca una palla datagli con il contagiri da Danilo. La risposta dei padroni di casa però non si fa attendere, con una sassata di Diaby a centrare l’incrocio. Al 20’ si vede anche Ronaldo che, con una bell’azione individuale, spaventa il muro rossonero.

Madama preme sull’acceleratore e che, per poco, non trova il vantaggio con Cuadrado. Higuain, da posizione favorevole, spara alle stelle. Nella ripresa i bianconeri propongono delle trame di qualità. Sarri opta per il tridente pesante, inserendo Dybala per Bernardeschi. I padroni di casa, privi di idee, si espongono alle ripartenze della Signora. Che, giustappunto, trova il vantaggio con Ronaldo. Il raddoppio è targato Higuain. Altro giro, due assist della Joya.

IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN-JUVENTUS 0-2

MARCATORI: 75’ Ronaldo, 92’ Higuain

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky 6; L. Bender 5.5, Dragovic 6, S. Bender 6, Sinkgraven 5.5; Aranguiz 5.5, Demirbay 6 (65’ Baumgartlinger 5.5); Bellarabi 6 (65’ Bailey 6), Havertz 5, Diaby 6.5; Alario 5 (81’ Volland s.v.). Allenatore: Bosz

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6; Danilo 6.5, Demiral 7, Rugani 6, De Sciglio 6; Cuadrado 6, Pjanic 7, Rabiot 5 (84’ Matuidi s.v.); Bernardeschi 5.5 (65’ Dybala 7.5); Higuain 6.5, Ronaldo 6.5. Allenatore: Sarri

Arbitro: Bastien

Ammoniti: -

Espulsi: -