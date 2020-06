Bayer Leverkusen-Bayern Monaco dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bayer Leverkusen sfida il Bayern Monaco nel big match della 30ª giornata di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Hans-Dieter Flick, sempre più vicino al suo 30° titolo tedesco, sfida in trasferta il di Peter Bosz, in lotta per un posto in , nel big match della 30ª giornata di .

I bavaresi guidano la classifica con 67 punti, frutto di 21 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, e a 5 giornate dalla fine del torneo hanno 7 lunghezze di vantaggio sul , il Bayer Leverkusen divide al momento il 4° posto con il Borussia M'Gladbach a quota 56 punti, frutto di 17 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

Le due squadre si sono affrontate 81 volte in Bundesliga, con un bilancio nettamente favorevole ai bavaresi con 47 vittorie, 18 sconfitte e 16 pareggi. Tuttavia le Aspirine hanno vinto le ultime due gare di campionato disputate contro il Bayern (3-1 in casa nel febbraio 2019, 2-1 in trasferta lo scorso novembre).

Negativo per i bavaresi anche il bilancio recente dei confronti a Leverkusen: delle ultime 6 partite fuoricasa con i rossoneri il Bayern ne ha vinto appena una (3-1 nel gennaio 2018), rimediando per il resto 3 pareggi e 2 sconfitte.

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto 3 vittorie e una sconfitta con il nelle ultime 4 giornate, il Bayern invece ha collezionato 8 vittorie consecutive in Bundesliga.

Kai Havertz è il miglior realizzatore delle Aspirine con 11 centri stagionali in campionato, e nell'anno solare 2020 ha partecipato alla realizzazione di 13 goal su 16. Grazie al goal messo a segno nell'ultima giornata contro il , inoltre, è diventato il giocatore più giovane a raggiungere i 35 goal in Bundesliga (a 20 anni, 11 mesi e 18 giorni).

Con un bottino di 29 reti, il polacco Robert Lewandowski è il bomber del e il capocannoniere del massimo campionato tedesco: tuttavia ha nel Bayer Leverkusen la sua bestia nera, visto che in 16 incroci con le Aspirine nel torneo, ha firmato soltanto 3 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco Data: 6 giugno 2020

6 giugno 2020 Orario: 15.30

15.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco si disputerà il pomeriggio di sabato 6 giugno 2020 a porte chiuse nel palcoscenico della BayArena di Leverkusen. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 15.30. Sarà l'82° confronto in Bundesliga fra le due formazioni.

Il big match Bayer Leverkusen-Bayern Monaco sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Pietro Nicolodi.

Per gli abbonati che preferissero seguire Bayer Leverkusen-Bayern Monaco in diretta , la gara sarà visibile attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

In alternativa tifosi e appassionati potranno vedere la gara anche mediante Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente, previo acquisto di uno dei pacchetti, di godersi il meglio dello sport trasmesso dalla tv satellitare, compresa la Bundesliga.

Bosz dovrebbe far ritorno al 4-2-3-1 dopo la parentesi 3-4-3 contro il Friburgo. Davanti Havertz giocherà da finto nove, mentre alle sue spalle agiranno dal 1' sulla trequarti Bellarabi (favorito su Bailey), Amiri e Diaby. La coppia di mediani sarà composta da Aránguiz e Demirbay. In difesa a destra Weiser è in vantaggio su Tah e Dragovic, così come a sinistra Sinkgraven su Wendell, mentre Sven Bender e Tapsoba comporranno la coppia di difensori centrali. Fra i pali agirà Radecky.

Sarà 4-2-3-1 anche per Flick, che in attacco punterà sul fiuto del goal del bomber Lewandowski, alle cui spalle dovrebbero giocare Thomas Müller, Goretzka (favorito su Coman) e Gnabry. In media si vedrà probabilmente il tandem Kimmich-Thiago Alcántara. L'alternativa è rappresentata dall'inserimento di Perisic al posto dello spagnolo: in questo caso naturalmente il croato giocherebbe sulla trequarti, con arretramento di Goretzka accanto a Kimmich. Tutto scolpito invece in difesa: davanti a capitan Neuer, i terzini saranno Pavar e Davies, con Boateng e Alaba a comporre la coppia centrale.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Aránguiz, Demirbay; Bellarabi, Amiri, Diaby; Havertz.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcántara; T. Müller, Goretzka, Gnabry; Lewandowski.