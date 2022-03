BAYER LEVERKUSEN-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bayer Leverkusen-Atalanta

Bayer Leverkusen-Atalanta Data: 17-03-2022

17-03-2022 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

L'Atalanta va in scena sul campo del Bayer Leverkusen per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Alla BayArena di Leverkusen, la formazione guidata da Gian Piero Gasperini si presenta con due risultati su tre a disposizione per centrare il passaggio ai quarti di finale.

La gara d'andata, infatti, si è conclusa con un pirotecnico 3-2 in favore dei bergamaschi. Un successo di misura, ma che pone gli orobici in leggero vantaggio in vista della gara di ritorno.

Al Gewiss Stadium è stato il Bayer a passare in vantaggio grazie ad Aranguiz, prima del ribaltone di marca nerazzurra griffato da Malinovskyi e dalla doppietta di Muriel. La rete dell'ex Crotone Diaby, però, ha 'addolcito' il passivo rendendo ancora più aperta la sfida in terra teutonica.

Entrambe le squadre sono reduci da un appuntamento di campionato decisamente poco brillante: la Dea è stata bloccata sullo 0-0 in casa dal Genoa penultimo, mentre la squadra di Seoane ha perso davanti al proprio pubblico 1-0 contro il Colonia.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bayer Leverkusen-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BAYER LEVERKUSEN-ATALANTA

Bayer Leverkusen-Atalanta verrà disputata giovedì 17 marzo 2022 alla BayArena di Leverkusen. Calcio d'inizio alle ore 18.45.

DOVE VEDERE BAYER LEVERKUSEN-ATALANTA IN TV

Il match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Atalanta verrà trasmesso in diretta su DAZN. I clienti abbonati potranno scaricare l'app dedicata su smart tv di ultima generazione oppure farlo dopo aver collegato il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Sarà possibile seguire il match della BayArena in diretta anche su Sky: i canali sui quali sarà possibile vedere la partita saranno Sky Sport Uno (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite).

BAYER LEVERKUSEN-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN si potrà seguire la sfida europea dell'Atalanta anche in diretta streaming: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili o collegarsi al sito ufficiale, previo abbonamento.

Per quanto riguarda Sky, invece, si può ricorrere al servizio Sky Go: anche in questo caso ci si può collegare al portale o scaricare l'app su smartphone e tablet.

Infine, esiste l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il pacchetto 'Sport', basterà soltanto selezionare la diretta del match dalla lista dei canali disponibili.

La cronaca di Bayer Leverkusen-Atalanta sarà disponibile anche su GOAL attraverso l'ormai tradizionale diretta testuale che vi racconterà in tempo reale tutto ciò che accadrà alla BayArena.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e DAZN non hanno ancora annunciato i nomi dei telecronisti e delle seconde voci che racconteranno il match di Leverkusen.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN-ATALANTA

I tedeschi sono costretti a rinunciare alla stella Wirtz che si è procurato una rottura del legamento crociato nella gara contro il Colonia. Oltre al gioiellino classe 2003, mancheranno anche Frimpong, Kossounou e il lungodegente Schick. In attacco sarà Alario il riferimento avanzato, supportato dal tridente Diaby-Palacios-Adli. In mediana toccherà a Demirbay (scontata la squalifica) e Aranguiz. In difesa linea a quattro con Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba e Bakker a protezione di Hradecky.

Gasperini risponde con Muriel in avanti e il doppio rifinitore: a supporto del colombiano giocheranno Malinovskyi e Koopmeiners. A centrocampo si rivede de Roon al fianco di Freuler, mentre le fasce saranno affidate a Hateboer e Zappacosta. In difesa largo a Toloi, Demiral e Palomino davanti a Musso.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker; Demirbay, Aranguiz; Diaby, Palacios, Adli; Alario. All. Seoane.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All. Gasperini.