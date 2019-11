Il Bayer Leverkusen annuncia il suo 'colpo' di gennaio: "Prendiamo autogol"

Favorito da ben tre autoreti in questa edizione della Champions League, il Bayer annuncia: “Un contratto a lungo termine per lui a gennaio”.

Inserito in un gruppo di estremamente complicato che aveva un ed le logiche favorite per il passaggio del turno, il , grazie alle due ultime vittorie consecutive, si è guadagnato la possibilità di giocarsi all’ultima giornata della fase a gironi, l’approdo agli ottavi di finale del torneo.

La classifica del Gruppo D parla chiaro: la Juventus, con i suoi 13 punti messi in cascina, è già certa del primo posto in classifica e a contendersi il secondo saranno proprio l’Atletico (7 punti ed un’ultima sfida da giocare in casa contro la fanalino di coda del girone) ed il Bayer (6 punti ed un’ultima sfida da giocare in casa contro la Juventus già qualificata).

Sebbene sulla carta le possibilità di qualificazione siano meno elevate rispetto a quelle dei Colchoneros, la compagine guidata da Peter Bosz si giocherà tutte le carte a disposizione e lo farà grazie ad un fattore che sin qui gli ha regalato diversi punti: gli autogol.

Il Bayer Leverkusen in questa edizione della Champions è andata in rete cinque volte e in ben tre occasioni si è trattato di autogol della squadra avversaria. Il primo, ininfluente, è arrivato in casa contro la Lokomotiv quando Howedes ha infilato nella propria porta il pallone del momentaneo 1-1 (la gara è stata poi vinta dalla squadra russa per 1-2), gli altri due sono stati ben più pesanti visto che sono stati decisivi per gli ultimi successi contro Atletico Madrid (autogol di Thomas nel 2-1 finale) e ancora Lokomotiv (autogol di Zhemaletdinov nel 2-0 a Mosca).

Un dato abbastanza incredibile che ha scatenato l’ironia proprio del Bayer. Commentando questa statistica infatti, il club delle ‘Aspirine’, si è lasciato andare ad un post divertente su Twitter.

Signing Own Goal on a long-term deal in January https://t.co/Kdh5Bu6NIG — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 26, 2019

“Facciamo firmare un contratto a lungo termine ad Autogol a gennaio”.

In attesa di vedere se il ‘bomber’ di Coppa del Leverkusen colpirà anche contro la Juventus, i fan hanno commentato divertiti la brillante trovata del club.