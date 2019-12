Bayer-Juventus, tripla invasione di campo per fare un selfie: Ronaldo colpito e furioso

Tre invasioni di campo per Cristiano: il terzo ha afferrato il collo di Ronaldo, con lo steward che ha tirato verso di sè entrambi.

Una serata importante per la , che si rialza immediatamente dopo la sconfitta contro la . Successo esterno a Leverkusen e prove di tridente. Cristiano Ronaldo in goal per il vantaggio bianconero (il 2-0 è poi arrivato con Higuain) e protagonista suo malgrado anche di tre invasioni di campo.

Ronaldo attacked by a fan trying to get a selfie 😳 CR7 wasn’t really happy pic.twitter.com/e6H8TNibr0 — Gattz (@AKMTumsah) December 11, 2019

La gara di Champions ha infatti visto i tifosi del Bayer entrare sul terreno di gioco per tre volte: tutte le volte per provare a farsi una foto con Cristiano Ronaldo. Se il primo è riuscito nel suo intento strappando anche un abbraccio all'attaccante della Juventus, il secondo è stato braccato dagli steward prima che si avvicinasse al lusitano.

In questa seconda occasione Cristiano Ronaldo ha proprio evitato il tifoso, vista la corsa a per di fiato che rischiava di travolgerlo. A fare scalpore è però il terzo uomo entrato in campo, quest'ultimo proprio al termine della gara di Champions tra Bayer e Juventus.

Mentre Cristiano Ronaldo esultava con i compagni della Juventus e salutava gli avversari del , il terzo invasore di campo ha messo una mano sulle spalle del portoghese così da provare a fare il selfie della vita.

Lo steward ha però trascinato il tifoso e di conseguenza anche l'ex , che solo al momento si è accorto della presenza dell'invasore, inveendo contro di lui per lo spavento e toccandosi il colo, dove era stato di fatto afferrato e tirato via.

Sui social si è ovviamente acceso il dibattito sulla sicurezza della BayArena, in realtà mai protagonista di questi episodi. Stavolta però i tifosi di casa hanno colto l'occasione vista la presenza di Cristiano Ronaldo. In maniera roboante e continua. Tre invasioni di campo per lo stesso motivo potrebbero non essersi mai verificate: ora è successo.