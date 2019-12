Bayer-Juventus, ampio turnover per Sarri: torna Buffon dopo 243 giorni

Col Bayer Buffon torna a giocare in Champions League con la Juventus dopo la notte di Madrid: Sarri fa turnover, primo riposo per Bonucci.

La nella giornata di mercoledì affronterà il per la sesta e ultima giornata dei gironi di . Partita senza valenza di classifica per la Vecchia Signora, che è certa già della qualificazione e del primo posto.

Sarà però l'occasione per Maurizio Sarri di operare un po' di turnover e per fare riposare qualche giocatore costretto agli straordinari nelle ultime settimane. Ad esempio per la prima volta in stagione, dopo26 presenze consecutive tra Juventus e Nazionale Italiana, riposerà Leonardo Bonucci.

Il reparto centrale della difesa sarà composto dalle due seconde linee Rugani e Demiral, che dovranno sfruttare l'occasione. In porta riposa Szczesny e ci sarà Gigi Buffon per la prima volta, quest'anno, in Champions League. Fuori anche De Ligt, non allenatosi alla Continassa in mattinata.

Precisamente Buffon non giocava una partita di Champions League con la Juventus dall'11 aprile 2018, ovvero da quella notte di Madrid in cui un rigore di Cristiano Ronaldo eliminò la Vecchia Signora, con tanto di polemiche e dichiarazioni furiose dello stesso portiere italiano.

243 giorni dopo, anche se in una sfida senza valenza di classifica, Buffon torna a giocare in Europa con la . A centrocampo sarà probabilmente provato Cuadrado, come affermato dallo stesso Sarri dopo la sconfitta contro la . Insieme a lui Rabiot e Pjanic dovrebbero completare l'assetto. Anche se il bosniaco potrebbe anche riposare.

Attacco senza alternative e quindi più che titolare. Spazio a Bernardeschi alle spalle di Ronaldo e Higuain. Questa la probabile formazione della Juventus anti-Leverkusen.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, C. Ronaldo.