Battute tra Cannavaro e Casillas: "Il miglior portiere mai visto", "Che falso, dicevi Buffon..."

Giornate di dirette su Instagram con Fabio Cannavaro, che praticamente ogni giorno si mette a disposizione dei suoi followers ed invita sul suo profilo un ex compagno del mondo del calcio, per parlare di sport, di aneddoti ed intrattenere tutte le persone isolate a casa.

L'allenatore del Guangzhou Evergrande ha parlato anche con Iker Casillas, suo compagno al tempo del e anche avversario di mille altre sfide. Tra i due è nato anche un siparietto comico tra le tante tematiche anche serie trattate. Prima la provocazione di Cannavaro, poi la risposta di Casillas.

I due poi 'apparecchiano' anche i piani per il futuro; ci pensa Cannavaro scherzosamente a delineare la strada per entrambi.

"Tu sarai il presidente della RFEF (la Federazione spagnola), io credo che diventerò allenatore del Real Madrid. Dopo l'esperienza in mi sento pronto per tornare in Europa".