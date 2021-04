Battibecco tra Quagliarella e Gattuso: "Stai facendo la telecronaca", "Non rompere i coglioni"

L'attaccante si è lamentato per i continui commenti dell'allenatore avversario, Gattuso ha replicato: "Pensa a giocare e non rompere".

Partita tesa a Genova dove il Napoli passa contro la Sampdoria e resta in piena corsa per la Champions League. Tre punti fondamentali arrivati al termine di 90 minuti più tirati di quanto dica il risultato finale.

Tanto che, durante la partita, è andato in scena un piccolo battibecco tra l'allenatore del Napoli e Fabio Quagliarella, peraltro suo ex compagno in Nazionale.

Il tutto è avvenuto quando Gattuso ha per l'ennesima volta commentato ad alta voce una decisione dell'arbitro Valeri con Quagliarella che a quel punto ha risposto: "Mister stai facendo la telecronaca".

Un modo simpatico per chiedere all'ex compagno di parlare meno, ma decisamente poco apprezzato da Gattuso che ha replicato a muso duro: "Quaglia, che c’è? Pensa a giocare e non rompere i coglionii, che cazzo vuoi".

Uno scambio di battute decisamente pepato ma finito sul nascere, con i due che hanno continuto la rispettiva partita. Uno in campo e l'altro in panchina.