Battibecco Di Canio-Piccinini su Sky: "Like facili", "Non hai vissuto gli spogliatoi"

Paolo Di Canio e Sandro Piccinini si infervorano al 'Club' parlando di Mourinho alla Roma. Poi il giornalista twitta: "Cose che possono capitare".

Paolo Di Canio contro Sandro Piccinini. Lo scenario: 'Sky Calcio Club', la trasmissione della domenica sera di Sky che analizza i temi della giornata di Serie A. L'argomento: José Mourinho, che dalla prossima stagione siederà sulla panchina della Roma. Scintille.

L'opinione di Di Canio sull'ultimo Mourinho, in difficoltà nelle recenti stagioni tra Chelsea, Manchester United e Tottenham, non è delle migliori. Ed è piuttosto noto. Mentre Piccinini è decisamente meno drastico. "Ha fatto il suo", dice il giornalista. E l'ex calciatore ribatte, anche sarcasticamente, in un confronto che diventa sempre più acceso.

"Ha fatto il suo... È stato esonerato tre volte e ha fatto il suo... Fantastico [...] Non è stato cacciato per i risultati. È un mix terribile per uno che è stato tra i più grandi: risultati non all'altezza e ha rotto con gli spogliatoi, cosa che è la sua forza. So che per te è difficile capirlo".

E poi, altro botta e risposta Di Canio-Piccinini, con il primo che accusa il secondo di far valere le proprie opinioni solo per accattivarsi le simpatie del popolo dei social:

A quel punto deve intervenire il conduttore e moderatore Fabio Caressa, presente in studio assieme a Luca Marchegiani e a Beppe Bergomi, per riportare la calma tra Di Canio e Piccinini: "Basta, basta ragazzi".

Dopo la conclusione della trasmissione, infine, ecco il tweet distensivo di Piccinini:

Dopo Club 2 / A proposito di Di Canio: mi è dispiaciuto che non abbia rispettato il mio punto di vista e che abbia parlato a sproposito di like e di conoscenze. Detto questo, lo conosco da 20 anni e sono cose che possono capitare “in partita”, al 90’ finisce tutto... 😊 — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) May 16, 2021

"A proposito di Di Canio: mi è dispiaciuto che non abbia rispettato il mio punto di vista e che abbia parlato a sproposito di like e di conoscenze. Detto questo, lo conosco da 20 anni e sono cose che possono capitare “in partita”, al 90’ finisce tutto... ".

E pace fu. Forse.