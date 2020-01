Battesimo di Firmino: Alisson lo aiuta e scoppia a piangere

Durante la cerimonia di Battesimo di Roberto Firmino, il compagno e amico Alisson è scoppiato in lacrime dopo averlo aiutato nell'atto.

Una questione di amicizia e devozione. Alisson e Roberto Firmino hanno stretto un rapporto che va oltre l campo da quando giocano insieme al e in Nazionale. E lo dimostra la loro vicinanza anche nei momenti più profondi.

Martedì sera l'attaccante ex è stato battezzato e tra i protagonisti della cerimonia c'è stato proprio Alisson, non solo come spettatore. Il portiere ex ha infatti aiutato il compagno e amico nell'atto del Battesimo.

Poi il numero 1 del Liverpool non è riuscito a contenere le lacrime, come mostrato in un video postato proprio da Firmino sul proprio profilo Instagram, in cui ha riassunto le emozioni della cerimonia.

Post che Alisson ha anche commentato, con un messaggio di amore verso Dio e verso l'amico.