Battaglia legale sul nome: il Manchester United contro Football Manager

Il Manchester United ha citato Sega e SI per l'uso improprio del nome con un logo diverso da quello originale nel videogioco Football Manager.

Battaglia legale per il , che ha deciso di citare in giudizio SEGA Publishing e Sports Interactive per l'uso improprio del nome nel noto videogioco Football Manager.

I legali del club denunciano la violazione del marchio societario, arrecando un ulteriore danno tramite la sostituzione del logo originale con uno a strisce bianche e rosse.

Le due aziende citate in giudizio dal Manchester United però non ci stanno sottolineando come si tratti di "un riferimento legittimo alla squadra del Manchester United in un contesto calcistico, utilizzato nei precedenti capitoli di Football Manager e Championship Manager dal 1992 senza alcuna contestazione da parte del richiedente".

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Non solo. Negli scorsi anni alcune copie del videogioco sarebbero state inviate a dirigenti e calciatori del Manchester United, mentre lo stesso club avrebbe richiesto l'accesso al database di Football Manager per scopi di scouting.

Il club inglese invece accusa Sega e SI di avere incoraggiato l'utilizzo di patch per eludere la necessità di acquistare la licenza del logo. La battaglia, insomma, sembra solo all'inizio.