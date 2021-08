Batshuayi verso l'addio al Chelsea: trattativa in corso col Besiktas, arrivano conferme

L'allenatore del Besiktas Yalcin conferma la trattativa con i 'Blues': "Se tutto va nella direzione giusta, lo aspettiamo qui la prossima settimana".

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Romelu Lukaku dall'Inter per la cifra monstre di 115 milioni di euro, per il Chelsea è tempo di cessioni. I 'Blues' stanno lavorando in uscita con l'obiettivo di sistemare i calciatori fuori dal progetto di Thomas Tuchel. Tra questi c'è anche Michy Batshuayi, reduce dal prestito al Crystal Palace nella passata stagione.

Il futuro di Batshuayi sarà in Turchia. L'attaccante belga classe 1993 è contatto con il Besiktas, come ha confermato l'allenatore dei campioni di Turchia, Sergen Yalcin.

"La società sta cercando di acquistare un centravanti di livello. Stiamo trattando con il Chelsea il trasferimento di Michy Batshuayi. Se tutto va nella direzione giusta, lo aspettiamo qui la prossima settimana".

Ulteriori segnali sono arrivati attraverso i social network, con Batshuayi che ha scambiato alcuni tweet con l'ex compagni ai tempi del Marsiglia (stagione 2015/2016) Georges Kevin N'Koudou, centrocampista franco-camerunense in forza proprio al Besiktas, che ha pubblicato uno screen della chiamata all'attaccante del Chelsea.





Arrivata - con tanto di risata - la risposta di Batshuayi, che ha confermato il contatto telefonico con N'Koudou.



Nkoudou calling — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) August 13, 2021



Batushayi è arrivato a Stamford Bridge nell'estate 2016 dal Marsiglia per 40 milioni di euro ma non è riuscito a lasciare il segno durante la sua avventura al Chelsea. Con la maglia dei 'Blues' ha realizzato cinque goal, di cui solo uno decisivo nel successo contro il West Bromwich nel maggio 2017, che ha regalato il titolo della Premier League.

Il 27enne (ne compirà 28 il prossimo 2 ottobre) attaccante belga non è riuscito a guadagnarsi la conferma ed è stato ceduto in prestito a Borussia Dortmund, Valencia e Crystal Palace. Con quest'ultimo ha faticato nella passata stagione, realizzando appena due reti, mentre a Euro 2020 ha totalizzato appena una presenza con il suo Belgio, eliminato nei quarti di finale per mano dell'Italia di Mancini.