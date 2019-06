Batistuta sull'ipotesi Fiorentina: "Incontro piacevole con Barone, sono contento"

Si susseguono in maniera sempre più insistente nelle ultime ore le voci sulla possibile ufficialità del ritorno di Gabriel Omar Batistuta all'interno della nuova . L'ex attaccante viola, intercettato dai microfoni di 'Sky Sport' a margine dell'incontro con il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, pur ammettendo di aver avuto sensazioni positive dall'incontro con Joe Barone, braccio destro del patron Rocco Commisso, non ha voluto sbilanciarsi.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

"Non ho niente da dire. Con Barone ci siamo conosciuti. Se siamo vicini? No. L'incontro è stato piacevole e sono contento di averli conosciuti. Purtroppo non ho altro da dire, mi hanno fatto una bella impressione. Conoscerò Commisso? Speriamo".