Batistuta punge Cristiano Ronaldo sul record: "Più facile quando si riposa"

Cristiano Ronaldo ha segnato per 11 gare di fila in Serie A ma saltandone una, Batistuta lo punge sul record: "Se riposi è più facile".

Recordo o non record? Il goal di Cristiano Ronaldo contro la , andato a segno per 11 gare di fila in proprio come già riuscito in passato a Gabriel Omar Batistuta e Fabio Quagliarella, infatti fa discutere gli statistici.

Il portoghese in realtà ha saltato la gara contro il e dunque ha segnato sempre nelle ultime 11 partite di campionato giocate, ma non consecutivamente. Ecco perchè il record resta di Batistuta che peraltro non ha perso l'occazione per pungere CR7.

Felicitaciones a @Cristiano por el récord !!!!!!.

La única cosa es que descansando me parece que es más fácil 😂😂😂. #SerieA — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) February 23, 2020

L'ex attaccante di , e nel fare i complimenti a Cristiano Ronaldo per essere riuscito ad eguagliarlo ha però sottolineato proprio come Ronaldo, al contrario di quanto era accaduto a lui, abbia ripostato per 90'.

"Felice per il suo record!!!! L'unica cosa è che riposando è più facile".

Batistuta insomma si tiene stretto il suo record in solitario, dato che pure Quagliarella come Ronaldo aveva segnato per 11 gare di fila ma saltandone una in cui era rimasto in panchina.