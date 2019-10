Batistuta si è operato alla caviglia: "Tolto il tutore, saprò se potrò camminare come una persona normale"

Dolore, dolore e ancora dolore. È ciò con cui Gabriel Omar Batistuta ha imparato a convivere dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2005, quando decise di dire basta con il calcio giocato.

Un dolore lancinante che l'ex attaccante argentino ha raccontato alla rivista 'Sette - Corriere della Sera', alimentato ora dalla speranza che il futuro possa essere migliore degli ultimi anni. A cambiargli la vita potrebbe infatti essere l'operazione alla quale si è finalmente sottoposto.

"L'operazione era una soluzione che rincorrevo da almeno 6-7 anni. Fra 40 giorni, tolto il tutore, sapremo se il dolore è scomparso e potrò finalmente camminare come una persona normale".

Il problema: le caviglie. Distrutte da anni passati a fare impazzire le difese avversarie e che hanno portato l'argentino a pensare anche a una soluzione estrema.

"Appena smesso, mi sono ritrovato con le caviglie a pezzi. Osso contro osso, su un peso di 86-87 chili: il minimo movimento diventava un tormento. Lo stesso problema di van Basten, che ha detto basta a 28 anni. Certi giorni non riuscivo a scendere dal letto. Piangevo di rabbia e mi dicevo: non può finire così. Stavo male, così male che sono andato da un amico medico e gli ho chiesto di amputarmi le gambe. L’ho pregato, ho insistito. Gli ho detto che quella non era più vita".