Il BATE perde il titolo di Bielorussia: Juventus con più titoli di fila in Europa

Campionato bielorusso al Brest, che ferma il BATE dopo tredici anni di dominio. La Juventus è ora l'attuale regina con più campionati consecutivi.

Era solo questione di tempo, ovviamente, ma il momento sembrava non dovesse arrivare mai. Il 24 novembre 2019 si fa la storia del campionato bielorusso. Dopo tredici titoli consecutivi del BATE Borisov, lo scettro passa di mano: la nuova regina è la Dinamo Brest, al primo torneo vinto della propria storia.

Secondo posto finale per il BATE, squadra abituata a giocare costantemente la (certo senza risultati esaltanti), che abdica al trono dopo tredici anni: nel 2006 vinceva il suo terzo titolo e da lì, monopolio assoluto. A dare fiducia al Brest, la sconfitta interna dei rivali tre settimane fa, con l'Isloch capace di espugnare Borisov.

Sembrava impossibile fino ad oggi, nonostante la matematica vicinissima, ora il regno del Brest è veramente realtà. Cinque punti di distanza ad una gara dal termine e 1-0 al Vitebsk decisivo (al BATE non basta il 3-0 contro la DInamo Minsk per rimandare la questione all'ultima giornata).

Finisce così il sogno del BATE di divenire la squadra con più titoli consecutivi in Europa. In cima rimangono lo Skonto, regina di Lettonia dal 1991 al 2004, e il Lincoln, quattordici volte consecutive campione di Gibilterra fino al 2016. Il Borisov rimane nel gradino più basso del podio, fermata dal Brest.

Caduta il BATE, la squadra con più titoli consecutivi nel proprio campionato è dunque la : otto vittorie dal 2011, tre con Conte e cinque con Allegri, con Sarri, attualmente primo con un punto di vantaggio sull' , deciso a mettere il nono anello di fila e puntare alla storia europea.

Insieme alla Juventus però anche , e New Saints, che dominano rispettivamente , Bulgaria e dalla stessa stagione. Campionati che sembrano decisi prima di iniziare, in cui le lotte per il titolo si sono fermate settimane prima a meno di qualche eccezione. Che ha continuamente confermato la regola.

Festa grande a Brest, delusione massima a Borisov. Rivoluzione in terra bielorussa.