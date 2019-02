BATE Borisov, colazione da Burger King dopo aver battuto l'Arsenal

Come festeggiare al meglio una vittoria prestigiosissima e storica in Europa League, se non con... un salto da Burger King la mattina dopo? Questo avranno pensato alcuni giocatori del BATE Borisov, immortalati questa mattina mentre alle 8 si mangiavano un hamburger nella nota catena di fast food.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A scattare la fotografia che in poco tempo ha fatto il giro del web è stato Charles Watts, corrispondente per l'Arsenal del sito 'football.london', che ha immediatamente postato la foto su Twitter.

Tra i giocatori presente anche il grande ex Alexander Hleb, colonna e leader del BATE passato per l'Arsenal tra il 2005 e il 2008. La didascalia del tweet è emblematica:

Nothing rubs salt into the wounds more than sitting next to Alex Hleb and the BATE team while they celebrate beating Arsenal by wolfing down a Double Whopper meal at 8am pic.twitter.com/7DOW4XYsXE