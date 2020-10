Bastos lascia la Lazio: giocherà negli Emirati con l'Al-Ain

Il difensore, ormai fuori rosa ed escluso dalle liste di questa stagione, è stato ceduto all'Al-Ain per 800 mila euro.

L'avventura di Bastos alla sta per chiudersi definitivamente. Il difensore angolano, ormai fuori rosa, secondo 'Sky Sport' giocherà negli Emirati.

Bastos è stato infatti ceduto all'Al-Ain per 800 mila euro, il tutto dopo che era stato escluso dalle liste sia in campionato che in .

Nonostante questo Bastos è sceso in campo due volte quest'anno giocando 61' tra e , salvo finire nuovamente ai margini.

Bastos era arrivato alla Lazio dal Rostov nell'agosto 2016 e in quattro anni ha collezionato 94 presenze segnando anche 9 goal.