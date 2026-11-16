Bastoni in difficoltà, Pio Esposito tra i migliori, Dimarco cambia ruolo: come sono andati e quanto hanno giocato i calciatori dell'Inter in Nazionale

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Chivu ritrova i quattro azzurri della sua Inter tra poche luci e molte ombre. Il migliore per distacco è stato Pio Esposito nonostante il rigore sbagliato, mentre Bastoni e Barella faticano. Dimarco invece potrebbe cambiare ruolo.

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Nella sconfitta per 4-1 subita in Belgio che è costata agli Azzurri l'eliminazione dalla Nations League, tre dei quattro giocatori nerazzurri sono stati schierati titolari da Roberto Mancini. Così come era accaduto pochi giorni prima a 'San Siro' contro la Francia.

Il quarto, ovvero Federico Dimarco, ha invece trovato spazio dall'inizio del secondo tempo e ancora nel nuovo ruolo che il Ct ha studiato per sfruttare le sue qualità in fase offensiva senza obbligarlo a coprire l'intera fascia come invece succede all'Inter.

LA CRESCITA DI PIO ESPOSITO

Il migliore, non solo dei quattro giocatori dell'Inter, a questo giro è stato senza alcun dubbio Francesco Pio Esposito. Mancini lo ha ormai scelto come numero 9 titolare della sua Nazionale. E il ragazzo, nonostante la giovanissima età, non sembra sentire il peso della maglia.

Pio Esposito ha realizzato una fantastica doppietta contro la Francia prendendosi anche la responsabilità di tirare il secondo rigore dopo l'errore commesso dal fratello Sebastiano, al quale lo aveva lasciato nonostante il parere contrario di Mancini.

Mentre in Belgio è stato suo il goal che aveva illuso gli Azzurri in avvio di gara e nel finale si è ripresentato sul dischetto, stavolta facendosi parare il tiro da Lammens. Una piccola macchia su due prestazione che restano più che positive.

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BASTONI E BARELLA NON BRILLANO

Chi non ha certo brillato nella sera di Bruxelles è stato Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, confermato al centro della retroguardia, è stato letteralmente travolto insieme al compagno di reparto Giorgio Scalvini.

Bastoni ha sofferto la velocità degli attaccanti del Belgio ma ha anche sbagliato in fase di costruzione, ovvero una delle sue qualità migliori grazie al sinistro educato.

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Non ha fatto molto meglio a centrocampo neppure Nicolò Barella che, peraltro, in questo inizio di stagione è spesso finito anche nel mirino dei tifosi dell'Inter soprattutto a causa della pessima prova offerta nel derby quando è stato il peggiore in campo.

Il centrocampista nerazzurro, intervistato da 'Rai Sport' al termine di Belgio-Italia, non ha fatto drammi per la pesante sconfitta: "Penso che sono stati più bravi di noi, hanno avuto un piglio in più. Abbiamo sofferto la stanchezza dalla Francia. In questa Nations League abbiamo dimostrato di esserci, c'è da migliorare. Col tempo cercheremo di farlo al meglio".

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All'andata potevamo fare meglio ma era l'inizio di un percorso, è stata una partita a sé. Abbiamo voglia di seguire il mister, i ragazzi nuovi portano energia, noi senatori la stiamo ritrovando".

IL CASO DIMARCO

Infine c'è il caso Federico Dimarco. Non più titolare fisso all'Inter, l'esterno mancino ha perso il posto anche in Nazionale dove Roberto Mancini utilizza il 4-3-3 e non lo vede più come terzino sinistro, ruolo in cui gli viene preferito stabilmente Riccardo Calafiori.

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Così, sia nel finale di Italia-Francia che nel secondo tempo di Belgio-Italia, Dimarco è stato utilizzato come ala offensiva del tridente. Una posizione che almeno in azzurro potrebbe diventare abituale.