Bastoni è già innamorato di Conte: "È il Messi degli allenatori"

Conte ha rapito tutti, anche Alessandro Bastoni: il classe 1999 lo ha definito "il Messi degli allenatori". E su Lukaku: "Forza della natura".

Dopo un anno da titolare a , l'arrivo in nerazzurro e la grande voglia di imporsi. Alessandro Bastoni è stato uno dei grandi investimenti nerazzurri e già quest'anno potrebbe trovare grande spazio in prima squadra.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il difensore centrale classe 1999 non ha ancora esordito quest'anno in , ma spera di farlo e di convincere Conte. Che, intanto, come racconta alla 'Gazzetta dello Sport', ha convinto lui: con il 'Messi degli allenatori' Bastoni vuole arrivare a vincere.

L'articolo prosegue qui sotto

"Di Conte me ne avevano parlato tutti benissimo e in effetti ho avuto subito la conferma della sua grandezza: per me è il Messi degli allenatori. È fenomenale, ha idee di gioco strepitose, sempre votate all’attacco. Vogliamo cambiare l’andamento delle cose degli ultimi campionati".

Bastoni in nerazzurro trova dei maestri del ruolo, come lo sono Godin, De Vrij e Skriniar, tre a cui si ispira e da cui riceve quotidianamente consigli per migliorare.

"Al di là della grande qualità che li ha portati ad essere tra i migliori al mondo, mi ha colpito l’umiltà con cui mi hanno accolto e i tanti consigli che mi danno ogni giorno. Mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo e per un giovane è molto importante".

Compagno in squadra e spesso avversario in allenamento è invece Romelu Lukaku, uno che 'allena' davvero per la sua fisicità. L'ex ha parlato anche dei versi razzisti che gli sono stati indirizzati da alcuni tifosi del durante Cagliari- .

"Si fa davvero fatica. Però c’è anche un lato positivo: quando incroci poi altri attaccanti ti sembra più facile usare il fisico per avere la meglio. Romelu è una forza della natura. I versi? Onestamente non li ho percepiti tanto, ero più concentrato sul rigore che sul resto. Credo si tratti soltanto di ignoranza da parte di un gruppo di pochi tifosi, non è giusto generalizzare. Ovvio che fatti del genere fanno dispiacere".