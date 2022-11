Bastoni a rischio per Juventus-Inter: ha la febbre ma verrà convocato

Brutte notizie per Inzaghi alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium contro la Juve: l'allenatore dell'Inter potrebbe perdere il difensore.

Brutte notizie per Simone Inzaghi alla vigilia di Juventus-Inter, in programma domani sera all'Allianz Stadium di Torino. Alessandro Bastoni è in dubbio a causa di un attacco influenzale accusato nelle ultime ore: il calciatore ha qualche linea di febbre.

A confermare i problemi fisici e il possibile forfait è stato Simone Inzaghi nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Torino, in programma domani sera alle 20:45.

"Bastoni è da valutare perché stanotte aveva la febbre. Oggi non si è allenato. Vedremo se portarlo oggi o domani".

Il difensore dei nerazzurri e della Nazionale è costantemente monitorato dallo staff medico dell'Inter e sarà valutato nelle prossime ore, in attesa della decisione finale da parte di medici e tecnico.

In caso di forfait del numero 95, la retroguardia nerazzurra a difesa della porta di André Onana sarà formata da Skriniar, De Vrij e Acerbi, spostano sul lato sinistro, come già accaduto in alcune occasioni nelle scorse settimane.