“Basta così, vai negli spogliatoi”: Gattuso insoddisfatto, Allan salta il Cagliari

Allan escluso per il Cagliari. Secondo Repubblica, i rapporti con Gattuso si sono deteriorati da tempo. A giugno si deciderà il suo futuro.

"Non si è allenato come dico io, resta a casa. Nessuna polemica, quando torneremo se si allenerà come dico io verrà convocato, altrimenti no”. Musica e parole di Rino Gattuso che, nella conferenza stampa di presentazione di Cagliari-Napoli, ha così annunciato la decisione di non portare Allan con il resto del gruppo.

Una presa di posizione in qualche modo clamorosa quella del tecnico partenopeo, ma che è figlia di una situazione che si protrae da tempo. Come riportato da Repubblica infatti, il rapporto tra il centrocampista e l’allenatore si è incrinato nel corso delle ultime settimane e in particolare da - quando il giocatore, sostituito nel corso della ripresa, decise di andare direttamente negli spogliatoi senza fermarsi in panchina.

Insoddisfatto da quanto visto nel corso dell’ultimo allenamento, Gattuso avrebbe urlato ad Allan “Basta così. Vai negli spogliatoi”, parole queste che hanno portato ad un’altra esclusione.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Il centrocampista già contro il non era sceso in campo per lo stesso motivo ed ora non resta che capire in che modo si evolverà la fase finale della sua stagione.

La situazione che si è venuta a creare è ovviamente particolarmente delicata perché potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro del brasiliano. Protagonista di un annata estremamente deludente, potrebbe realmente essere arrivato al capolinea della sua avventura con il Napoli.

Come riportato dal Corriere dello Sport, a giugno dovrà essere presa una decisione definitiva e in quel periodo di certo gli estimatori non mancheranno. Da capire se si potrà concretizzare un reale interesse dell’ o se nel suo futuro potrà magari esserci la Premier League e l’ di quel Carlo Ancelotti con il quale ha lavorato fino a pochi mesi fa.