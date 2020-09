Basanta lascia il calcio: ha giocato nella Fiorentina per una stagione

José Basanta ha annunciato il ritiro. Nel 2014/15 ha militato nella Fiorentina: "Il club grazie a cui ho realizzato il sogno di giocare in Europa".

A 36 anni, il momento di appendere le scarpe al chiodo è arrivato. José Maria Basanta ha detto stop: l'ex difensore della , visto al Franchi per una stagione senza lasciare traccia, lascia ufficialmente il calcio.

L'ormai ex centrale del Monterrey, con il quale lo scorso anno ha disputato il quarto Mondiale per Club della propria lunga carriera, lo ha annunciato su Instagram. Con un ringraziamento particolare nei confronti di tutti i suoi ex club e anche della Fiorentina, nonostante il matrimonio con i viola non sia andato come sperato.

"La Fiorentina è il club che mi ha consentito di realizzare uno dei miei sogni come professionista: giocare in Europa e crescere dal punto di vista professionale".

A Firenze, Basanta ha come detto ballato una sola stagione: il 2014/15. Arrivato nell'estate del 2014 dal Monterrey, ha collezionato 24 presenze con due reti nel suo unico campionato di , prima di far ritorno in . Una meteora, appunto. Che da oggi è anche un ex calciatore.