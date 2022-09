Basaksehir-Fiorentina dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fiorentina impegnata contro il Basaksehir in Conference League: tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BASAKSEHIR-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Basaksehir-Fiorentina

• Data: giovedì 15 settembre 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253), TV8

• Streaming: DAZN, Sky Go, TV8, Now

Reduce dalla sconfitta patita contro il Bologna, la Fiorentina torna a concentrarsi sulla Conference League e lo fa sapendo che ad attenderla c’è già una partita che non ammette passi falsi: quella con l’Istanbul Basaksehir.

La compagine viola sta attraversando un momento molto complicato e contro la compagine turca, nella seconda giornata della fase a gironi del torneo, deve cercare non solo punti pesanti, ma anche quel risultato che riporti un po’ di serenità nell’ambiente.

Gli uomini di Vincenzo Italiano hanno messo in cascina appena sei punti nelle prime sei giornate di campionato e anche in Conference non sono partiti con il piede giusto. Nel match d’esordio nella competizione è infatti arrivato solo un pareggio interno contro l’RFS, ovvero l’avversario sulla carta più abbordabile del Gruppo A.

Se i viola stanno facendo i conti con un inizio di stagione delicato, il Basaksehir è invece in grandissima forma. La compagine guidata da Emre Belozoglu infatti, non perde una partita ufficiale da marzo, ha esordito nel torneo imponendosi per 4-0 sul campo dell’Heart of Heart of Midlothian ed è secondo in campionato (quattro vittorie ed un pareggio) distaccato di una sola lunghezza dal Konyaspor che però ha giocato una partita in più.

Quello che andrà in scena sarà il primo confronto tra le due squadre. La Fiorentina, nella sua storia, ha già affrontato altre squadre Turche in competizioni europee (Eskisehirspor, Besiktas e Fenerbahçe) ed ha sempre vinto (sei successi su sei).

La classifica del Gruppo A di Conference League al momento recita: Basaksehir 3, RFS e Fiorentina 1, Heart of Midlothian 0.

Solo la prima classificata di ogni girone accede direttamente alla fase ad eliminazione diretta, mentre la seconda sarà chiamata ad affrontare una delle squadre che scenderanno dall’Europa League.

In questo articolo tutte le informazioni su Basaksehir-Fiorentina: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO BASAKSEHIR-FIORENTINA

Basaksehir-Fiorentina si giocherà giovedì 15 settembre 2022 allo stadio Basaksehir Fatih Terim di Istanbul. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE BASAKSEHIR-FIORENTINA IN TV

Saranno diverse le opzioni a disposizione per seguire la sfida tra Basaksehir e Fiorentina. Il match verrà infatti trasmesso da DAZN, Sky e anche da TV8 in chiaro.

Per quanto riguarda DAZN, la sfida sarà visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Per l’emittente satellitare Sky, i canali di riferimento saranno Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253).

Per seguire la sfida in chiaro su TV8 sarà invece sufficiente sintonizzarsi sul canale 8, 108 o 508 del digitale terrestre o sul canale 125 del satellite.

BASAKSEHIR-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Sarà come di consueto possibile seguire Basaksehir-Fiorentina anche in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora su pc e notebook.

Per gli abbonati DAZN sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o in alternativa collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Gli abbonati Sky potranno invece utilizzare il servizio Sky Go.

Un’ulteriore alternativa è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette anche la visione delle gare di Conference League agli utenti che hanno acquistato il pass Sport.

L’opzione in chiaro sarà invece rappresentata da sito ufficiale di TV8.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Riccardo Mancini a curare la telecronaca di Basaksehir-Fiorentina per DAZN. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Manuel Pasqual.

Sky ha invece affidato la telecronaca del match a Dario Massara, mentre il commento tecnico sarà di Lorenzo Minotti.

GOAL vi proporrà invece la diretta testuale di Basaksehir-Fiorentina. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le novità di formazione e successivamente vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi del match fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI BASAKSEHIR-FIORENTINA

Emre si affiderà ad un 4-3-3 nel quale Duarte e Touba dovrebbero andare a comporre la coppia centrale di difesa. Chiavi del centrocampo affidate a Biglia, mentre Okaka sarà il perno centrale di un tridente completato da Traoré e Gurler.

Problemi di formazione per Vincenzo Italiano che in difesa dovrà rinunciare a Dodo e Milenkovic. Spazio dunque a Venuti e Martinez Quarta, mentre a centrocampo dovrebbe rivedersi Maleh dal 1’. Cabral agirà da centravanti, supportato da Ikoné e Saponara. Tra i pali si rivedrà Gollini.

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Sahiner, Duarte, Touba, Lima; Ozcan, Biglia, Aleksic; Traoré, Okaka, Gurler.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara.