Barzagli sull'addio a Sarri nel 2019: "Sbagliai ad accettare la proposta"

Mancano soltanto tre giorni alla finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Una notte, quella più importante, per assegnare il trono di campione d'Europa. Tra le certezze di un'Italia arrivata in grande stile sino all'ultimo atto del torneo c'è l'inossidabile copia di difesa composta da Giorgio Chiellini e da Leonardo Bonucci, protagonisti di una grande manifestazione nel pacchetto arretrato azzurro.

I due centrali della Juventus, fino ad un paio di anni fa, completavano il terzetto con un altro grande esponente del ruolo: Andrea Barzagli. Il difensore toscano, membro storico della 'BBC' a tinte bianconere si è ritirato al termine della stagione 2018-2019 prima di intraprendere - e mollare praticamente subito - l'incarico di collaboratore tecnico al fianco di quello che poi sarebbe stato il futuro allenatore della Juve Maurizio Sarri:

"Non mi sentivo pronto, avevo sbagliato ad accettare la proposta. Avrei dovuto prendermi un po’ di tempo per me. E’ stata comunque una bella esperienza che mi ha consentito di lavorare con Sarri e il suo staff. Capitava che discutessimo, che non fossimo d’accordo. Ma non abbiamo mai litigato. E andai via perché la pandemia mi fece riflettere su cosa davvero volessi dalla mia vita. Al campo non riuscivo a dare quello che avrei potuto: era colpa mia". Ha dichiarato l'ex calciatore di Palermo e Wolfsburg a 'La Gazzetta dello Sport'.