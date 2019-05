Barzagli si ritira, De Rossi lascia la Roma: Serie A senza campioni del mondo

Dopo il ritiro annunciato da Barzagli ed il capolinea tra De Rossi e la Roma, la prossima Serie A non avrà campioni del mondo per la prima volta.

La prossima stagione, in , sarà una stagione molto particolare. Il motivo è presto detto: per il primo anno, dal famoso 2006, non ci sarà infatti nessun campione del mondo con l' a 'rappresentare' quella storica vittoria.

Daniele De Rossi ha infatti annunciato proprio oggi l'addio alla Roma. Il centrocampista non appende le scarpette al chiodo, continuerà a giocare ancora. Non è però chiara la sua prossima destinazione, ma sembra difficile che possa giocare in Serie A con un'altra maglia che non sia quella giallorossa.

Una notizia che segue quella di qualche settimana fa, annunciata da Massimiliano Allegri, dell'addio al calcio di Andrea Barzagli. Il difensore della è stato per anni uno di quei baluardi della vittoria al Mondiale 2006.

Dal prossimo anno però, di colpo, con Buffon che già dall'anno scorso ha lasciato l'Italia, in Serie A non ci sarà nessun esponente dalla vittoria del Mondiale 2006. Quella selezione allenata da Marcello Lippi, dopo ben 13 anni, è sempre più soltanto un ricordo nella mente dei tifosi di tutta Italia.