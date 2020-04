Barzagli e lo scherzo dei sudamericani: "Mi riempirono l'auto di coriandoli e cellofan"

Un ultimo anno vissuto intensamente, con uno scudetto e le lacrime al momento dei saluti. L'ultima stagione di Andrea Barzagli è stata molto viva, anche a livello di scherzi.

In diretta ai canali ufficiali bianconeri, nel format 'A casa con la ', l'ex numero 15 bianconero ha raccontato un episodio curioso accaduto con i compagni sudamericani.

Barzagli ha anche raccontato come vive l'isolamento, lontano dalla famiglia, cercando di cucinare. Con qualche imprevisto...

"Non so cucinare. Faccio cose semplici, come quando avevo 20 anni che sono andato lontano da casa. Ero famoso per il tiramisù ed è un anno che non mi viene più, non mi si monta la crema".