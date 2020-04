Barzagli rivela a Cannavaro: "Io provo a dirgli di smettere a Buffon, ma niente..."

Giornata ricca di dirette su Instagram per Fabio Cannavaro che, oltre ad Iker Casillas, dedica questo spazio quotidiano anche ad Andrea Barzagli.

I due danno vita al solito siparietto di ricordi e di battute che si innesca in questi momenti. Barzagli spiega a Cannavaro, ridendo, che prova a far smettere Gigi Buffon, ma senza risultati.

"Io sto provando a Gigi a dirgli di smettere, ma lui non vuol sapere niente, ti massacra quando glielo dici. E comunque lui sta bene, onestamente. Chiellini ora sta bene, ha recuperato. Con questo blocco del campionato si può rimettere in piedi nel modo migliore".

Sul nuovo ruolo di Andrea Barzagli, ovvero quello di collaboratore di Maurizio Sarri alla , gli aneddoti si sprecano...

"Come mi chiamano adesso i miei compagni di squadra? Alcuni mi prendono per il culo (ride ndr). Chiellini mi chiama ancora "Barzaglione" e mi sta bene. Bonucci è un bastardo perché mi chiama "Mister", ma sotto sotto ha la risatina. Buffon mi chiama anche "Mister" ma lui ride sempre, si fa sgamare subito. Ma comunque se devo fare una cosa di lavoro singola, non parlo mai da solo con Giorgio o Leo, non ce la farei mai a dire cose a loro".