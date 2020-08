Barzagli ricorda: "I primi allenamenti con la difesa a 3? Un dramma"

Gli aneddoti di Andrea Barzagli su Conte, Gasperini e Dani Alves: "Abbiamo avuto un po' di problemi con lui, metteva la musica a palla".

La , l'inizio e la prosecuzione di un ciclo vincente, la memorabile notte di Berlino. Andrea Barzagli ne ha di aneddoti da raccontare. E lo fa in un'intervista a 'Cronache di Spogliatoio', alla quale partecipa anche l'interista Alessandro Bastoni. Partendo dal nuovo modo di difendere portato a da Antonio Conte.

"Se mi ricordo il primo allenamento in cui abbiamo provato la difesa a 3? Lascia stare, lascia stare, è stato un dramma. Anche perché sia io che Bonucci e Chiellini eravamo tutti abituati a giocare a 4. Tutti centrali. Leo alla fine è rimasto centrale e gli è cambiato poco, io e Giorgio un tantino nel corso degli anni ci siamo modificati per quel ruolo lì. A 3 le prime volte con Conte è stato molto strano, quella di Gasperini l’ho provata da avversario e devo dire che è un caos. Certe volte difendi e dici: ‘Ma quanti sono in area’, e sono 7 o 8 e ti chiedi come mai. Attaccano, difendono. Ti crea un po’ scompiglio. Con Gasperini devi essere forte fisicamente, atletico. Ne servono di caratteristiche". Altre squadre

Conte e Gasperini. Due martelli, due ossessi, due con cui allenarsi è un divertimento ma anche un lavoro massacrante. Anche se utile, quando si scende in campo la domenica.

"Arrivare sul finale di partita e avere ancora gamba è grazie ad allenatori che chiedono tanto alla propria squadra fisicamente. Gasperini mi hanno detto li fa allenare molto di più di Conte. Io Conte ce l’ho avuto: come lui non c’è n’è. Avevo detto ‘Per fortuna non ho mai incontrato Gasperini’, perché mi avevano detto peggio. Con Allegri i carichi erano minori rispetto a Conte".

Se lo spogliatoio è sacro, certe dinamiche possono essere diverse da giocatore a giocatore. Come rivela Barzagli, ad esempio, il rapporto con Dani Alves è stato piuttosto complicato.

" Abbiamo avuto un po’ di problemi con Dani Alves perché lui metteva la musica a palla, era abituato al e dicevano che è una cosa che succede spesso. Ma anche in le squadre hanno la musica forte prima della partita. A un certo momento gli avevano detto ‘Guarda Dani, scusa ma qui c’è chi vuol stare concentrato e chi meno’, e quindi si metteva la musica a palla nelle cuffie e ballava da solo. Poi alla fine entrava in campo e lo vedevi che era uno dei più concentrati. La cosa è molto soggettiva".

"Il professionista esemplare al fischio d’inizio ma con l’approccio più leggero e spensierato che abbia mai trovato in carriera è Dani Alves. Al di là di come si faceva vedere dall’esterno, era una persona molto concentrata in campo. Ne trovi tanti, però è meglio viverla così che viverla di tensione, che vedi la gente super-concentrata che poi entra in campo e ha già fatto mezzo tempo da quanto è concentrata. Ognuno è fatto suo modo".

Chiusura con i ritiri estivi, al via in queste settimane. Ricordi non esattamente felici per Barzagli.