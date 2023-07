Baroni è il nuovo allenatore del Verona: è ufficiale, contratto fino al 2024 con opzione

Il club scaligero ha annunciato di aver affidato la guida tecnica all'ex allenatore del Lecce: contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno.

Si completa il puzzle delle panchine in Serie A. Dopo il comunicato di questa mattina del Frosinone, che ha annunciato l'arrivo di Eusebio Di Francesco, l'ultima era quella del Verona.

Il club scaligero ha comunicato poco fa di aver affidare la guida tecnica a Marco Baroni, ex allenatore del Lecce e nuovo head coach del club scaligero.

La società di Setti ha pubblicato una nota ufficiale attraverso i canali del club:

"Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Baroni, che si è legato al Club gialloblù fino al 30 giugno 2024, con opzione per il secondo anno.

Nato a Firenze l’11 settembre 1963, Baroni, poco dopo aver concluso una lunga carriera da calciatore nella quale ha vestito anche la maglia dell’Hellas Verona dal 1995 al 1998 - collezionando con i gialloblù 93 presenze e 9 gol, distribuiti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia – inizia quella da allenatore.

Nella sua ormai più che ventennale carriera come tecnico - dopo essere stato anche vice di Alberto Malesani proprio sulla panchina dell’Hellas Verona nella stagione 2002-03 - spiccano la vittoria dei playoff di Serie B con il Benevento nella stagione 2016/17 che vale la prima promozione in Serie A della squadra sannita nella sua storia e, nelle ultime due stagioni, dal 2021 al 2023, i risultati ottenuti alla guida del Lecce, con cui nell’annata 2021-22 ha conquistato la promozione in Serie A, vincendo il campionato cadetto, e nell’ultima, 2022-23, ha raggiunto la salvezza nella massima serie".

Baroni riparte dal Verona dopo le due stagioni alla guida del Lecce. Proprio ieri si è conclusa l'avventura del tecnico toscano nel club salentino con la scadenza naturale del contratto.

Ora la nuova avventura con il ritorno in gialloblù, ma questa volta da primo allenatore dopo l'esperienza da vice di Malesani. Una nuova sfida che Baroni ha voluto cogliere al volo per rimettersi in gioco.