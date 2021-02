Bari-Viterbese dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari ospita la Viterbese nel lunch match della 23ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BARI-VITERBESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Viterbese

Bari-Viterbese Data: 7 febbraio 2021

7 febbraio 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: Sky Primafila (numero 253 del satellite), Eleven Sports

Sky Primafila (numero 253 del satellite), Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Bari di Gaetano Auteri ospita la Viterbese Castrense di Roberto Taurino nella 23ª giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi sono secondi in classifica con 42 punti, frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, i laziali si trovano invece in 14ª posizione a quota 22, con un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte.

Le due formazioni si sono affrontate 3 volte in partite ufficiali, e il bilancio è in assoluto equilibrio con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. I Galletti hanno riportato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate, i Leoni invece sono reduci da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria.

Il bomber del Bari, Mirco Antenucci, è attualmente il capocannoniere del Girone C di Serie C con 12 reti all'attivo, mentre Mamadou Tounkara e Alessandro Rossi sono i giocatori più prolifici dei gialloblù con 5 goal ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Viterbese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-VITERBESE

Bari-Viterbese si disputerà la mattina di domenica 7 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino, è in programma alle ore 12.30.

La sfida Bari-Viterbese sarà trasmessa in tv in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (numero 253 del satellite).

Sarà possibile seguire la partita anche grazie a Eleven Sports, attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile sulle moderne smart tv. Ovviamente per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere prima un abbonamento.

Attraverso Eleven Sports, potrà essere seguita in diretta streaming anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone, e sul proprio pc o notebook, collegandosi alla piattaforma o scaricando la app per sistemi iOS e Android. Per avviare la diretta, in entrambi i casi, occorrerà fare il log-in e successivamente cliccare sul link della gara.

Problemi per Auteri, che si gioca la conferma in panchina. Out Lollo per squalifica, mentre bomber Antenucci, dopo aver saltato l'ultima partita, potrebbe nuovamente non essere a disposizione. Sicuramente assente invece il nuovo acquisto Pietro Cianci, che dovrà stare ai box ancora per qualche giorno. Davanti è probabile la conferma del tridente visto con la Cavese, composto da Marras, Candellone e D'Ursi, con Citro prima alternativa dalla panchina. A centrocampo De Risio e Maita saranno i due interni, con Matteo Ciofani e Rolando esterni. In difesa, davanti al portiere Frattali, linea a tre composta da Sabbione, Minelli e capitan Di Cesare.

I dubbi di Taurino riguardano principalmente uno dei due nuovi acquisti, l'attaccante Tassi, che potrebbe insidiare uno dei tre posti nel tridente, dove è possibile comunque la conferma di Tounkara nel ruolo di centravanti e di Murilo e Simonelli esterni offensivi. A centrocampo Bensaja sarà il playmaker, con Salandria e Palermo mezzali ai suoi lati. In difesa Baschirotto e Urso saranno i due terzini, con Mbende e Markic coppia centrale. In porta dovrebbe agire Daga, favorito sul nuovo arrivato Bisogno.

BARI (4-3-3): Frattali; Sabbione, Minelli, Di Cesare; M. Ciofani, De Risio, Maita, Rolando; Marras, Candellone, D'Ursi.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso; Salandria, Bensaja, Palermo; Murilo, Tounkara, Simonelli.