BARI-VIRTUS FRANCAVILLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Bari-Virtus Francavilla

• Data: 5 marzo 2022

• Orario: 17.30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

Sfida probabilmente decisiva per il girone C di Serie C. Derby pugliese ad altissima tensione tra Bari e Virtus Francavilla. In caso di successo i Galletti sarebbero proiettati verso la B. In caso, invece, di sconfitta, si riaprirebbero i giochi con la Virtus Francavilla pronta ad approfittarne (così come il Catanzaro).

Può succedere davvero di tutto ancora nel girone meridionale della terza serie malgrado il Bari sia in testa dall'inizio del campionato.

Il Bari ha 59 punti, frutto di 17 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Nelle ultime 5 gare sono 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta con 49 reti fatte e 26 subite. In casa il rendimento dei Galletti è zoppicante con 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Soprattutto nelle ultime quattro uscite: una vittoria, due sconfitte e un pareggio.

La Virtus Francavilla, invece, ha 53 punti, frutto di 16 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte con 39 reti fatte e 22 subite. Nelle ultime 5 gare sono 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Quindici punti lontano da Francavilla Fontana per i biancazzurri con 4 vittoire, 3 pareggi e 7 sconfitte con 9 reti realizzate e 13 subite.

All'andata successo netto per la Virtus Francavilla per 3-0. L'anno scorso, invece, al San Nicola 4-1 per i Galletti.

In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Virtus Francavilla: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-VIRTUS FRANCAVILLA

La sfida che vedrà opposte Bari e Virtus Francavilla andrà in scena sabato 5 marzo 2022 allo stadio San Nicola di Bari, ovvero l’impianto che ospita le partite della formazione pugliese

DOVE VEDERE BARI-VIRTUS FRANCAVILLA IN TV

Bari-Virtus Francavilla sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports. La gara sarà quindi visibile attraverso le moderne smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi quali Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

BARI-VIRTUS FRANCAVILLA IN DIRETTA STREAMING

Eleven Sports trasmetterà la partita tra Bari e Virtus Francavilla anche in streaming. Coloro che sono abbonati, potranno quindi vedere il match, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma e selezionando l’evento, tramite pc e notebook, o in alternativa tramite smartphone e tablet scaricando l’apposita app.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-VIRTUS FRANCAVILLA

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, Ricci; D'Errico, Maiello, Maita; Galano; Antenucci, Cheddira.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile; Delvino, Miceli, Idda; Pierno, Franco, Toscano, Ingrosso; Mastropietro, Maiorino; Patierno.