Bari-Virtus Francavilla dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari ospita la Virtus Francavilla nella 19ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-VIRTUS FRANCAVILLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Virtus Francavilla

Data: 24 gennaio 2020

Orario: 15.00

Canale: Sky Primafila, Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Il Bari di Gaetano Auteri ospita la Virtus Francavilla di Bruno Trocini nel derby pugliese della 19ª giornata del Girone C di Serie C. I biancorossi sono secondi in classifica con 38 punti, frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, mentre i biancazzurri si trovano in 11ª posizione a quota 22, con un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

Se i Galletti hanno 8 lunghezze di ritardo dalla Ternana capolista, i biancazzurri sono ai piedi della zona playoff, lontana appena un punto. Sia il Bari, sia la Virtus Francavilla arrivano da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate.

I biancorossi sono in vantaggio nei 3 derby disputati fra le due squadre in gare ufficiali, con 2 vittorie e un'affermazione dei biancazzurri.

Mirco Antenucci è il bomber del Bari con 9 goal realizzati, mentre l'argentino Federico Vazquez e Manuele Castorani sono i migliori marcatori della Virtus Francavilla con 4 reti segnate ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Virtus Francavilla: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-VIRTUS FRANCAVILLA

Bari-Virtus Francavilla si giocherà il pomeriggio di domenica 24 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Valerio Maranesi di Ciampino, è in programma alle ore 15.00.

Il derby pugliese Bari-Virtus Francavilla sarà trasmesso in diretta pay per view da Sky su Sky Primafila (canale numero 254 del satellite).

La gara sarà visibile anche attraverso la piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e potrà dunque essere seguita anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Per vedere il match con Eleven Sports, naturalmente, bisogna assicurarsi prima di aver sottoscritto un abbonamento.

Tifosi e appassionati potranno seguireanche in diretta con Eleven Sports, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi alla piattaforma o scaricando la app per sistemi iOS e Android. Per avviare la diretta, in entrambi i casi, occorrerà cliccare sul link della gara.

Auteri ritrova Matteo Ciofani e Di Cesare, che hanno scontato il loro turno di squalifica. Entrambi saranno schierati nella difesa a tre, unitamente a Sabbione, davanti al portiere Frattali. A centrocampo occasione dal 1' per Lollo, che potrebbe essere preferito a Bianco, in coppia con De Risio, mentre Semenzato e D'Orazio saranno i due esterni. Davanti classico tridente con Antenucci centravanti e Marras e D'Ursi esterni offensivi.

Trocini si affiderà al 3-5-2. In attacco tandem composto da Ciccone e Vazquez. A centrocampo Tchetchoua sarà il regista, con Di Cosmo e Franco mezzali e Castorani e Nunzella a presidiare le due fasce. In porta agirà Crispino, con Delvino, Panbianco e Caporale a formare la linea difensiva a tre.

BARI (3-4-3): Frattali; M. Ciofani, Sabbione, Di Cesare; Semenzato, Lollo, De Risio, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Delvino, Panbianco, Caporale; Castorani, Di Cosmo, Tchetchoua, Franco, Nunzella; Ciccone, Vazquez.