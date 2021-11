Bari-Vibonese dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BARI-VIBONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Vibonese

14 novembre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Il Bari è a caccia della continuità. La squadra di Mignani, dopo quattro vittorie di fila, ha inanellato un pari, due sconfitte e una vittoria. L'obiettivo della fuga verso la B è rimandato: sono quattro i punti di vantaggio sulle inseguitrici. Al San Nicola arriva la Vibonese di D'Agostino, squadra in difficoltà con due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro gare. I calabresi sono reduci dal match perso di misura contro il Catania, mentre il Bari ha perso contro la Juve Stabia (secondo k.o lontano dal San Nicola, dopo quello contro la Virtus Francavilla).

Il Bari ha totalizzato fin qui 27 punti frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Al San Nicola i punti sono 14 con 4 vittorie e 2 pareggi con 13 reti fatte e 5 subite. La Vibonese, invece, ha fin qui totalizzato 9 punti con una vittoria, sei pareggi e sei sconfitte con 8 reti fatte e 16 subite. In trasferta i punti sono 4 con un solo goal fatto, tre pareggi e tre sconfitte.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bari-Vibonese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BARI-VIBONESE

La gara tra Bari e Vibonese si giocherà domenica 14 novembre 2021: il fischio d'inizio è in programma alle ore 17.30. La partita verrà disputata allo stadio "San Nicola" di Bari.

Bari-Vibonese sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv. Non è prevista nessuna diretta né su Sky Sport, né su Rai Sport.

Bari-Vibonese verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

Sarà 4-3-1-2 per il Bari con Frattali in porta, Pucino, Gigliotti, Terranova e Ricci in difesa. Bianco, Maita e Mallamo in mezzo. Botta alle spalle di Antenucci e Simeri.



3-4-1-2 per la Vibonese con Marson in porta, Risaliti, Vergara e Mahrous in difesa. Senesi e Mauceri esterni, Gelonese e Cattaneo in mezzo. Tumbarello alle spalle di Sorrentino e Golfo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Ricci; Bianco, Maita, Mallamo; Botta; Antenucci, Simeri.

VIBONESE (3-4-1-2): Marson; Risaliti, Vergara, Mahrous; Senesi, Gelonese, Cattaneo, Mauceri; Tumbarello; Sorrentino, Golfo