Bari-Vibonese dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari sfida in casa la Vibonese nella 15ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-VIBONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Vibonese

Bari-Vibonese Data: 13 dicembre 2020

13 dicembre 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky, Eleven Sports

Sky, Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Bari di Gaetano Auteri sfida in casa la Vibonese di Angelo Galfano nella 15ª giornata del campionato di Serie C. I pugliesi sono secondi in classifica con 29 punti, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, i calabresi si trovano in 10ª posizione a quota 17 con 4 successi, 5 pareggi e 4 sconfitte. Entrambe le formazioni hanno una gara da recuperare.

Fra le due squadre c'è un unico precedente in gare ufficiali, terminato in parità. I Galletti sono reduci da una sconfitta e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, i rossoblù invece hanno collezionato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nei 4 impegni più recenti.

Mirco Antenucci è il bomber del Bari con 6 reti realizzate, mentre con lo stesso bottino Vincenzo Plescia è il miglior marcatore della formazione calabrese. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Vibonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-VIBONESE

Bari-Vibonese si disputerà il pomeriggio di domenica 13 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Mario Saia della sezione di , è in programma per le ore 17.30.

La partita Bari-Vibonese sarà trasmessa in diretta pay per view da Sky su Sky Primafila. La gara sarà visibile inoltre sulla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app.

Per vedere il match su Eleven Sports occorrerà aver sottoscritto un abbonamento o acquistare il singolo evento.

La gara di Serie C,potrà essere seguita in diretta attraversoanche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi alla piattaforma o scaricando la app.

La diretta partirà cliccando sul link della partita sul portale.

Auteri dovrebbe confermare Montalto al centro del tridente offensivo, che per il resto vedrà il rientrante Marras a destra (se non dovesse recuperare è pronto Citro) e Antenucci a sinistra. A centrocampo De Risio e Maita agiranno da interni, mentre Matteo Ciofani e Semenzato presidieranno le due fasce. In porta ci sarà Frattali, davanti a lui una linea difensiva a tre con Sabbione, Celiento e capitan Di Cesare.

Galfano risponderà al 3-4-3 dei pugliesi con un 3-5-2. In porta giocherà Marson, la difesa vedrà Sciacca e Mahrous ai lati di Bachini. A centrocampo la regia sarà affidata a Tumbarello, con Prezzabile e Statelli interni e Ciotti e Rasi sulle due fasce. Il tandem offensivo sarà infine composto da Plescia e Parigi.

BARI (3-4-3): Frattali; Sabbione, Celiento, Di Cesare; M. Ciofani, De Risio, Maita, Semenzato; Marras, Montalto, Antenucci.

VIBONESE (3-5-2): Marson; Sciacca, Bachini, Mahrous; Ciotti, Prezzabile, Tumbarello, Statella, Rasi; Plescia, Parigi.