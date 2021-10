Bari-Turris dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ottava giornata in Serie C, big match al San Nicola tra Bari e Turris: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-TURRIS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Turris

Bari-Turris Data: 10 ottobre 2021

10 ottobre 2021 Orario: 17.30

Canale tv: Sky Sport (253, satellite, 484 digitale terrestre), Eleven Sports

Sky Sport (253, satellite, 484 digitale terrestre), Eleven Sports Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Sarà la Turris a fermare la corsa del Bari verso la promozione? Dopo due tentativi a vuoto, la squadra pugliese di proprietà di De Laurentiis sembra davvero aver imboccato la strada giusta: saranno i campani, autentica rivelazione di inizio campionato, a fermare la corsa dei ragazzi di Mignami? Quello che è certo è che si affrontano le due squadre più in forma del momento: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare per il Bari. Quattro vittorie (di cui tre di fila) e una sconfitta per la Turris.

Da una parte la miglior difesa del campionato (al pari di Taranto e Juve Stabia) con tre reti subite, dall'altro il miglior attacco del girone (14 reti di cui 7 nelle ultime 2 gare, 4 rifilate al Catania, 3 al Latina).

Si preannuncia un bel match con il Bari che, in caso di vittoria, proverebbe a staccare le inseguitrici per una fuga autunnale che può già sentenziare il campionato (come nei due anni passati hanno fatto Reggina e Ternana).

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bari-Turris: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BARI-TURRIS

Il big match tra Bari e Turris si giocherà alle 17.30, domenica 10 ottobre. Il teatro del match, valevole per l'ottava giornata di Serie C, è lo stadio San Nicola di Bari.

Bari-Turris si potrà vedere in tv su Sky Sport. La gara sarà trasmessa su Sky Sport al canale 253 sul satellite, mentre sul digitale terrestre bisognerà sintonizzarsi sul 484. La gara si potrà vedere anche su Eleven Sports. Abbonandosi a questa piattaforma, visibile tramite una moderna Smart Tv, sarà possibile assistere al confronto. Esiste inoltre un'altra piattaforma che trasmette la Serie C, friuibile solo per i residenti all'estero. Si tratta di 196 Sports, che consente a chi è fuori dall'Italia di non perdersi un match della propria squadra del cuore.

Bari-Turris sarà disponibile, in streaming su Eleven Sports mediante pc, smartphone e tablet. All'estero, invece, ci sarà la possibilità di vedere il match tramite 196 Sports.

Probabile 4-3-1-2 per il Bari con Frattali in porta, Pucino e Ricci esterni, Di Cesare e Terranova in mezzo. Scavone, Maita e D'Errico in mediana, Botta ad ispirare la coppia d'attacco formata da Simeri e Marras

3-4-3 per la Turris con Perina in porta, Manzi, Di Nunzio ed Esempio in difesa, Ghislandi e Varutti agiranno sugli esterni, mentre Franco e Tascone saranno i centrocampisti centrali. Tridente formato da Giannone, Santaniello e Leonetti.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Scavone, Maita, D'Errico; Botta; Marras, Simeri.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio, Esempio; Ghislandi, Tascone, Franco, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti.