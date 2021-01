Bari-Turris dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari affronta la Turris nella 18ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-TURRIS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Bari-Turris

Data: 10 gennaio 2021

Orario: 15.00

Canale: Sky Primafila, Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Scontro d'alta classifica al San Nicola fra il Bari di Gaetano Auteri e la Turris di Francesco Fabiano, valido per la 18ª giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi sono secondi in classifica con 34 punti, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, e 6 lunghezze di ritardo dalla capolista Ternana, mentre i campani si trovano in 8ª posizione, in piena zona playoff, con 25 punti (gli stessi del Catania) e un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 3 k.o.

Sia i Galletti, sia la formazione di Torre del Greco hanno inoltre da recuperare una partita. Fra le due squadre sono 8 i precedenti in partite ufficiali, e le statistiche sorridono al Bari con 4 successi, 2 pareggi e 2 affermazioni dei campani.

Due vittorie e 2 pareggi per i biancorossi nelle ultime 4 gare disputate, i corallini invece hanno rimediato una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria.

Mirco Antenucci è il bomber del Bari con 8 goal segnati, mentre Luca Giannone e Luca Pandolfi sono i giocatori più prolifici della Turris con un bottino di 6 reti ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Turris: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-TURRIS

Bari-Turris si disputerà il pomeriggio di domenica 10 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Federico Longo della sezione di Paola, è previsto per le ore 15.00.

La sfida d'alta classifica, Bari-Turris, sarà trasmessa in diretta pay per view da Sky su Sky Primafila (canale numero 256 del satellite).

La gara sarà visibile anche attraverso la piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e potrà essere seguita sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Per vedere il match con Eleven Sports bisognerà prima sottoscrivere un abbonamento con il servizio di .

Tifosi e appassionati potranno seguire Bari-Turris in diretta streaming grazie ad Eleven Sports, sia sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricano l'apposita app.

A prescindere dalla periferica utilizzata, per avviare la diretta occorrerà cliccare sul link della partita.

Classico 3-4-3 per il Bari di Auteri, che in attacco dovrebbe confermare il tridente composto dal bomber Antenucci come centravanti e ai suoi lati da Marras e D'Ursi. A centrocampo Maita e De Risio (favoriti su Bianco, Lollo e Hamlili) agiranno da interni, con Matteo Ciofani (in vantaggio su Semenzato) e D'Orazio a presidiare le due fasce. In difesa, davanti al portiere Frattali, giocheranno Celiento, Sabbione e Di Cesare.

Fabiano risponderà con un 3-4-1-2. Fra i pali ci sarà Abagnale, con Di Nunzio, Rainone e Lorenzini a comporre la difesa a tre. In mezzo al campo giostreranno Franco e Signorelli, con Da Dalt esterno destro ed Esempio esterno mancino. Davanti tandem d'attacco composto da Pandolfi e Fabio Longo, con Giannone trequartista a sostegno.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; M. Ciofani, Maita, De Risio, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi.

TURRIS (3-4-1-2): Abagnale; Di Nunzio, Rainone, Lorenzini; Da Dalt, Franco, Signorelli, Esempio; Giannone; Pandolfi, F. Longo.