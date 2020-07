Bari-Ternana dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari ospita la Ternana nei playoff di Serie C: tutte le info sul match, da dove vederlo in tv e streaming fino alle formazioni.

BARI-TERNANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Ternana

Bari-Ternana Data: 13 luglio 2020

13 luglio 2020 Orario: 20.30

20.30 Canale : -

- Streaming: Eleven Sports

Continua il percorso dei club di Serie C che hanno aderito ai playoff per la promozione in B: siamo giunti al secondo turno della fase nazionale, quella in cui entrano in scena le seconde classificate nella regular season dei tre gironi.

Tra queste anche il Bari, chiamato a far valere il fattore campo contro una Ternana già reduce da tre passaggi del turno. Gli umbri hanno superato nell'ordine: Avellino, Catania e Monopoli, quest'ultimo sconfitto a domicilio di misura.

Per i rossoverdi c'è un unico risultato a disposizione, la vittoria, a differenza dei 'Galletti' che invece possono accontentarsi anche di un pareggio al termine dei 90 minuti in virtù del miglior posizionamento maturato durante la stagione regolare (poi interrotta dall'emergenza Coronavirus). La vincente affronterà una tra Carrarese e Under 23.

Altre squadre

Due i precedenti stagionali tra le due squadre, entrambi nel girone C: al 'San Nicola' il 13 ottobre fu il Bari a prevalere col punteggio di 2-0, mentre nel match di ritorno a Terni ci fu uno spettacolare 2-2.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo trovate tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su Bari-Ternana: dalle formazioni alle indicazioni su come vedere la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO BARI-TERNANA

L'incontro tra Bari e Ternana si gioca lunedì 13 luglio 2020 allo stadio 'San Nicola' di Bari. Calcio d'inizio alle ore 20.30, arbitra il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Non è prevista la trasmissione in chiaro di Bari-Ternana, visibile su Eleven Sports che detiene i diritti per tutte le gare di Serie C. La Rai trasmetterà Reggio Audace-Potenza, in programma lo stesso giorno alle ore 20.45.

La diretta di Bari-Ternana è disponibile su Eleven Sports: ci si può collegare con il sito ufficiale della piattaforma direttamente dal pc oppure, in alternativa, scaricando l'applicazione dedicata su dispositivi come tablet e smartphone. E' possibile acquistare l'intero pacchetto dei playoff o la singola partita.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Perrotta, Costa; Schiavone, Bianco, Maita; Laribi; Antenucci, Simeri. All. Vivarini.

TERNANA (4-3-1-2) Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Mammarella; Verna, Salzano, Palumbo; Defendi; Marilungo, Partipilo. All. Gallo.