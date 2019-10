Bari-Ternana dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Bari ospita la Ternana nel big match del 9° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La nona giornata del Girone C del campionato di Serie C, offre un match che mette di fronte due tra le squadre più ambiziose del torneo: il Bari di Vincenzo Vivarini e la Ternana di Fabio Gallo.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

La compagine pugliese cerca contro la capolista quel risultato che possa consentirle di avvicinarsi alle zone altissime di classifica. Attualmente sesti, in virtù dei 14 punti messi in cascina nei primi otto turni (4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), i ‘Galletti’ hanno messo alle spalle un avvio di stagione condito da diversi alti e bassi e nelle ultime settimane hanno cambiato marcia inanellando due vittorie consecutive contro Picerno e Cavese che permettono loro di presentarsi alla sfida nelle migliori condizioni possibili.

La Ternana arriva a questo big match forte dei 19 punti che gli valgono la vetta solitaria (6 vittorie, 1 pareggio ed una sola sconfitta patita nel quarto turno contro il Monopoli) ma anche di quella ormai consolidata continuità di risultati che è valsa tre successi nelle ultime quattro uscite di campionato.

In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Ternana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARI-TERNANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Ternana

Bari-Ternana Data: 13 ottobre 2019

13 ottobre 2019 Orario: 17.30

17.30 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO BARI-TERNANA

Il match che vedrà opposte Bari e Ternana si disputerà domenica 13 ottobre 2019 allo stadio San Nicola di Bari. Fischio d’inizio previsto alle ore 17:30, a dirigere la contesa sarà il signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia.

Bari-Ternana, sfida valida per il nono turno del Girone C del campionato di Serie C, verrà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma Eleven Sports. Gli abbonati avranno la possibilità di seguire il match anche in tv, purché dispongano di un modello smart sul quale installare la apposita app.

In alternativa, si potrà vedere la partita collegando al proprio televisore dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Essendo trasmessa da Eleven Sports, che si è assicurata i diritti televisivi del campionato di Serie C, Bari-Ternana sarà ovviamente visibile in . Gli utenti della piattaforma potranno quindi seguire la sfida del San Nicola attraverso dispositivi come pc, tablet e smartphone, collegandosi alla pagina ufficiale di Eleven Sports oppure scaricando l’applicazione per Android e iOS, tramite le quali potranno selezionare l’evento prescelto.

Vincenzo Vivarini dovrebbe confermare il 3-5-2 che si è visto nelle ultime settimane. Il tecnico biancorosso ritrova Frattali, che ha smaltito un infortunio muscolare, ma tra i pali è possibile la riconferma di Martella. In difesa confermato il trio composto da Sabbione, Di Cesare e Perrotta. A centrocampo, ballottaggio Kupisz-Berra a destra, mentre in cabina di regia potrebbe sistemarsi Schiavone. In attacco, spazio alla coppia Antenucci-Simeri.

Fabio Gallo potrebbe affidarsi ad un 4-3-1-2 nel quale Parodi, Suagher, Bergamelli e Mammarella dovrebbero comporre la linea difensiva davanti a Iannarilli. A centrocampo, Paghera dovrebbe essere il vertice basso di un rombo che prevede Furlan in veste di trequartista. Diverse le opzioni in attacco per il tecnico rossoverde che potrebbe alla fine puntare sul duo Marilungo-Partipilo.

BARI (3-5-2): Marfella; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Kupisz, Hamlili, Schiavone, Bianco, Costa; Simeri, Antenucci. Allenatore: Vivarini

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Salzano, Paghera, Palumbo; Furlan; Marilungo, Partipilo. Allenatore: Gallo