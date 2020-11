Bari-Ternana dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari sfida la Ternana nell'11ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-TERNANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Ternana

Bari-Ternana Data: 15 novembre 2020

15 novembre 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Bari di Gaetano Auteri sfida in casa la Ternana di Cristiano Lucarelli nel big match dell'11ª giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi sono secondi in classifica con 20 punti in 9 gare (una da recuperare), frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, gli umbri guidano la graduatoria imbattuti a quota 24 in 10 gare, con un cammino di 7 vittorie e 3 pareggi.

Fra le due formazioni sono 43 i precedenti in partite ufficiali, con 16 vittorie biancorosse, 14 pareggi e 13 affermazioni rossoverdi.

I Galletti sono reduci da 2 vittorie e una sconfitta nel Derby d'Apulia con il , le Fere invece hanno riportato 6 vittorie consecutive nelle ultime 6 partite disputate nel torneo.

Mirko Antenucci è il bomber del Bari con 4 goal segnati, mentre l'italo-uruguayano Cesar Falletti è il miglior realizzatore degli umbri con 6 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Ternana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-TERNANA

Bari-Ternana si disputerà nel pomeriggio di domenica 15 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 17.30.

La sfida tra Potenza e Bari sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C e sarà visibile, attraverso la app, anche sulle smart tv di ultima generazione.

Visti i problemi tecnici riscontrati dagli utenti, e causati da attacchi informatici, la stessa piattaforma web e la Lega Pro hanno deciso di rendere visibili in diretta streaming tutte le gare della Serie C del mese di novembre. Le partite saranno trasmesse in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

Per avviare la diretta streaming gratuita di Bari-Ternana su Eleven Sports basterà cliccare sul link della partita accedendo alla piattaforma, oppure scaricare la app e accedere mediante quest'ultima, o, ancora, collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now.

Auteri manderà in campo i Galletti con il 3-4-3. Davanti è possibile il ritorno nel tridente di D'Ursi accanto a Marras e ad Antenucci. A centrocampo Matteo Ciofani e D'Orazio agiranno sulle due fasce, con Maita accanto al playmaker Bianco in mezzo. Nella difesa a tre può tornare dal 1' Sabbione con Perrotta e Di Cesare. In porta giocherà Frattali.

Lucarelli risponderà con un 4-2-3-1.In attacco Raicevic agirà da prima punta, con Peralta, Falletti e Torromino a sostegno sulla trequarti. In mediana tandem composto da Paghera e Palumbo. In difesa, davanti al portiere Iannarilli, Defendi e Frascatore giocheranno da esterni bassi, mentre Kontek e Boben saranno i due centrali.

BARI (3-4-3): Frattali; Perrotta, Sabbione, Di Cesare; M. Ciofani, Maita, Bianco, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Frascatore; Paghera, Palumbo; Peralta, Falletti, Torromino; Raicevic.