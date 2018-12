Bari-Roccella: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Bari ospita il Roccella nella 17ª giornata del Girone I di Serie D: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Bari di Giovanni Cornacchini ospita il Roccella di Francesco Passiatore nella 17ª giornata del Girone I di Serie D, l'ultima del 2018. I pugliesi guidano la classifica imbattuti con 42 punti, frutto di 13 vittorie e 3 pareggi, i calabresi sono quattordicesimi con 20 punti e un cammino di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.

Attiva il tuo mese di prova gratuita e segui Bari-Roccella in diretta esclusiva su DAZN

L'attaccante Simone Simeri è il capocannoniere dei biancorossi con 6 goal in 16 presenze, mentre Alessio Faella, Giovanbattista Catalano e Augustus Kargbo sono i giocatori più prolifici degli arancio-amaranto con 3 reti a testa. Il Bari è reduce da 6 vittorie consecutive, il Roccella ha rimediato 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA BARI-ROCCELLA

Bari-Roccella si giocherà domenica 23 dicembre alle ore 14.30 allo Stadio San Nicola di Bari.

DOVE VEDERE BARI-ROCCELLA IN TV E STREAMING

La partita Bari-Roccella sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-ROCCELLA

Con il recupero al 100% di Brienza Cornacchini dovrebbe confermare i, 4-2-3-1 visto all'opera contro il Rotonda. In attacco è ballottaggio a 3 fra Simeri, Pozzebon e Iadaresta, con il primo favorito. Alle sue spalle agiranno Floriano, Brienza, sbloccatosi nell'ultima gara, e Piovanello. In difesa a destra Aloisi insidia Turi, mentre a sinistra dovrebbe spuntarla Nannini.

Passiatore nella difficile trasferta dovrebbe affidarsi al 4-3-3. In difesa, davanti al portiere Scuffia, vista la squalifica di Cordova, Zukic e Strumbo saranno i terzini, con Colaianni e capitan Amelio a comporre la coppia centrale. A centrocampo, con Asselti, spazio ai due senegalesi Diop e Ngom. In attacco Faella agirà da centravanti, con Pizzutelli e Kargbo esterni alti.

BARI (4-2-3-1): Marfella; Turi, Di Cesare, Mattera, Nannini; Bolzoni, Hamlili; Floriano, Brienza, Piovanello; Simeri.

ROCCELLA (4-3-3): Scuffia; Zukic, Colaianni, Amelio, Strumbo; Asselti, Diop, Ngom; Pizzutelli, Faella, Kargbo.