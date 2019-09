Bari-Reggina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Bari sfida la Reggina nel posticipo della 4ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 4ª giornata di Serie C si chiude con il posticipo del Girone C fra il Bari di Giovanni Cornacchini e la Reggina di Domenico Toscano. La sfida mette di fronte due nobili decadute del calcio italiano: i Galletti, neopromossi dalla Serie D, hanno conquistato 6 punti nelle prime 3 giornate, uno in meno dei calabresi, che a quota 7 inseguono la Ternana, al vertice della classifica dopo 3 gare.

Fra i pugliesi l'attaccante Mirko Antenucci, l'anno scorso in con la , ha già realizzato 3 goal, mentre Simone Corazza è con 2 centri il miglior marcatore dei calabresi, che aspettano ancora il primo centro dell'attaccante argentino German Denis, grande colpo della campagna acquisti estiva.

Entrambe le squadre hanno come obiettivo stagionale la lotta per le posizioni di vertice del campionato, nella speranza di conquistare a fine stagione la promozione in Serie B. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARI-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO BARI-REGGINA

Il posticipo Bari-Reggina si disputerà la sera di lunedì 16 settembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari.

Tifosi e appassionati avranno due possibilità per seguire in diretta tv la sfida Bari-Reggina. La partita sarà trasmessa infatti sia in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 20.40, sia dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è assicurata i diritti dell'intero torneo.

Per gli abbonati e coloro che acquisteranno il singolo evento sarà possibile godersi il match in tv se in possesso di un modello smart compatibile con l'applicazione, oppure collegando al proprio televisore di casa dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Sarà possibile seguire la sfida Bari-Reggina anche in diretta su pc, tablet e smartphone: in chiaro collegandosi alla piattaforma Rai Play, per gli abbonati Eleven Sports e coloro che hanno acquistato il singolo evento collegandosi alla pagina ufficiale del servizio sul computer oppure scaricando l'applicazione su dispositivi mobili iOS e Android.

Dubbio tattico per Giovanni Cornacchini, che sta valutando due opzioni: il 4-3-1-2 e il 3-5-2. Il primo modulo è al momento il più probabile. Il tecnico biancorosso recupera infatti il terzino destro Berra e Scavone a centrocampo, ed entrambi dovrebbero far parte dell'undici titolare. In difesa a sinistra sarà riproposto Costa, con Perrotta e Di Cesare coppia centrale. In mediana Bianco sarà il playmaker, con Hamlili e Scavone mezzali. Davanti Ferrari è in vantaggio su Neglia per far coppia con Antenucci, mentre sulla trequarti agirà Terrani.

Dubbi anche per Toscano, ma di uomini e non di modulo, che in questo caso sarà il 3-4-1-2. Davanti è incerta la presenza dell'argentino Denis: se recuperasse affiancherebbe il brasiliano Reginaldo, diversamente accanto a quest'ultimo giocherebbe Corazza. Ballottaggio anche sulla trequarti, con Sounas che contende a Bellomo il posto da titolare. In difesa è recuperato Marco Rossi, che dovrebbe riprendersi il suo posto nella linea difensiva a 3 con Loiacono e Bertoncini.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Perrotta, Di Cesare, Costa; Hamlili, Bianco, Scavone; Terrani; Ferrari, Antenucci.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, De Rose, Bianchi, Bresciani; Bellomo; Reginaldo, Denis.