Bari-Potenza dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari sfida il Potenza nella 29ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-POTENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Potenza

Bari-Potenza Data: 7 marzo 2021

7 marzo 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Primafila (numero 254 del satellite)

Eleven Sports, Sky Primafila (numero 254 del satellite) Streaming: Eleven Sports

Il Bari di Massimo Carrera sfida il Potenza di Fabio Gallo in uno dei match più interessanti della 29ª giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi sono terzi in classifica con 52 punti, frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, i lucani si trovano in zona playout al 16° posto a quota 24, con un cammino di 6 vittorie, 6 pareggi e 13 k.o.

La squadra biancorossa è distante una lunghezza dall'Avellino, secondo, e 10 dalla Ternana capolista. Le due formazioni si sono affrontate 8 volte in gare ufficiali, con un bilancio nettamente favorevole ai Galletti di 7 vittorie e un'unica affermazione dei rossoblù.

Il Bari ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate, mentre il Potenza ha collezionato una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio.

Mirco Antenucci è il miglior marcatore dei Galletti con 12 reti segnate quest'anno, tuttavia Pietro Cianci, il grande ex del confronto, oggi nella rosa di Carrera, ha segnato complessivamente un goal in più (13 centri, di cui 10 con il Potenza e 3 con il Bari) ed è il capocannoniere del torneo e il bomber stagionale dei lucani. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Potenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARI-POTENZA

Bari-Potenza si giocherà la sera di domenica 7 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Alessandro Di Graci della sezione di Como, è in programma alle ore 17.30.

Il big match di Serie C, Bari-Potenza, sarà trasmesso in diretta tv in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (numero 254 del satellite).

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, e potrà essere vista anche sulle moderne smart tv scaricando l'applicazione dedicata. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere precedentemente un abbonamento.

Mediante la piattaforma Eleven Sports, sarà possibile vedere l'attesa sfida Bari-Potenza in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In entrambe i casi occorrerà loggarsi sul portale e successivamente fare click sul link della gara.

Carrera potrebbe confermare 10/11 della formazione titolare che ha battuto nell'ultima giornata la Juve Stabia in trasferta. Davanti il grande ex Cianci sarà il centravanti, supportato sulla trequarti da Marras, Antenucci e D'Ursi. In mediana, squalificati Bianco e Maita, conferma per il tandem formato da Lollo e De Risio. In difesa, davanti al portiere Frattali, Celiento e Sarzi Puttini agiranno da terzini. La novità può essere rappresentata dal ritorno fra i titolari di Di Cesare, in panchina nell'ultima gara. Il capitano agirebbe in coppia con Minelli. Perrotta è l'alternativa. Ancora ai box Matteo Ciofani e Andreoni.

Gallo dovrebbe schierare i lucani con il 4-3-1-2. L'attacco sarà esplosivo, con il figlio d'arte Di Livio sulla trequarti e in attacco la coppia composta da Baclet e Mazzeo. A centrocampo Zampa potrebbe agire da playmaker, con Bruzzo e Bucolo mezzali. Fra i pali ci sarà Marcone, con Coccia e Panico (in vantaggio su Sepe) come terzini e Di Somma e Gigli centrali difensivi.

BARI (4-2-3-1): Frattali; Celiento, Minelli, Di Cesare, Sarzi Puttini; Lollo, De Risio; Marras, Antenucci, D'Ursi; Cianci.

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Di Somma, Gigli, Panico; Bruzzo, Zampa, Bucolo; Di Livio; Baclet, Mazzeo.