Bari-Potenza dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Bari sfida il Potenza nella 18ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Bari di Vincenzo Vivarini sfida in casa il Potenza di Giuseppe Raffaele in uno dei big match della 18ª giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi sono quinti in classifica con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, i lucani si trovano invece al 2° posto assieme alla Ternana a quota 36 con 11 successi, 3 pareggi e 3 k.o.

Nei 6 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni, i biancorossi sono in vantaggio sul piano statistico con 4 successi e 2 affermazioni dei rossoblù. I Galletti sono reduci da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, e attraversano un buon momento di forma, i Leoni invece hanno ottenuto 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, dopo la sconfitta nel confronto diretto con il Potenza.

Mirko Antenucci è il bomber del Bari con 13 goal realizzati fino a questo momento, mentre Jacopo Murano è il miglior realizzatore del Potenza con 5 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Potenza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARI-POTENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Potenza

Bari-Potenza Data: 8 dicembre 2019

8 dicembre 2019 Orario: 17.30

17.30 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO BARI-POTENZA

Bari-Potenza si disputerà il pomeriggio di domenica 8 dicembre 2019 alle ore 17.30 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. La gara sarà diretta dal signor Davide Miele della sezione di Nola e sarà la 7ª fra le due formazioni in gare ufficiali.

La partita Bari-Potenza sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà dunque possibile seguire il match in chiaro.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche sul proprio televisore se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Davide Lattanzi.

Gli utenti Eleven Sports potranno seguire Bari-Potenza in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Tutti a disposizione per Vivarini, che recupera anche Costa per la fascia sinistra. Davanti al portiere Frattali, tuttavia, la linea difensiva a quattro dovrebbe vedere ancora una volta su quella fascia Perrotta, con Berra a destra e la coppia composta da Sabbione e Di Cesare al centro. A centrocampo Bianco sarà il playmaker, con Hamlili e Schiavone mezzali. Sulla trequarti Terrani è in vantaggio su Scavone, mentre la coppia d'attacco sarà composta nuovamente da Simeri e Antenucci. Neglia e Floriano partiranno dalla panchina.

Raffaele dovrebbe affidarsi al 3-4-3 e avrà ai box soltanto il terzino sinistro Panico, infortunato. Nel tridente d'attacco Murano dovrebbe agire da centravanti, con Isgrò e Ferri Marini esterni offensivi ai suoi lati. In mediana Manuel Ricci e Dettori saranno i due interni, con Coccia e Sepe sulle fasce. Fra i pali ci sarà Ioime, davanti a lui uno fra Sales e Silvestri a completare la linea difensiva a tre con Giosa ed Emerson.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Hamlili, Bianco, Schiavone; Terrani; Simeri, Antenucci.



POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Coccia, M. Ricci, Dettori, Sepe; Isgrò, Murano, Ferri Marini.