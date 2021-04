Bari-Palermo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bari-Palermo è una sfida valida per la 36ª giornata di Serie C: tutto sul match del San Nicola, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

15.00 Canale tv: Sky Primafila (numero 256 del satellite), Eleven Sports

Sky Primafila (numero 256 del satellite), Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Bari e Palermo tentano il riscatto dopo un periodo grigio. Le due squadre si affrontano al San Nicola per un match valevole per la 36/a giornata di Serie C. La panchina di Carrera scricchiola anche se, per il momento, un avvicendamento pare difficile visto che non sarebbe nemmeno il primo della stagione (Auteri esonerato con Carrera al suo posto). Il cambio di passo non c'è stato e anzi il Catanzaro rischia di superare i pugliesi al terzo posto. Il Palermo, invece, naviga al centro della classifica, dentro la zona playoff, ma senza grandi clamori.

Il Bari ha attualmente 59 punti frutto di 17 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte con 48 gol fatti e 28 reti subite. Nelle ultime 5 gare ha totalizzato due vittorie, un pareggio e ben due sconfitte. In casa il ruolino di marcia è buono, ma non ottimo con 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte con 29 reti siglate.

Il Palermo ha 43 punti con 11 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte con 35 reti fatte e 35 reti subite. Due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare. Lontano dal Barbera sono 22 i punti conquistati con 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Prima di perdere al 93' contro il Monopoli, il Palermo aveva conquistato ben tre vittorie di fila in trasferta tra cui il successo nel derby contro il Catania.

Sono 66 i precedenti tra le due squadre, per quello che si può definire un grande classico del calcio meridionale: 22 vittorie a testa e 22 pareggi, perfetto equilibrio. All'andata è finita 1-1 tra le due squadre.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bari-Palermo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BARI-PALERMO

Bari-Palermo si disputerà domenica 18 aprile 2021, allo Stadio "San Nicola" di Bari, ovviamente a porte chiuse così come imposto dalle regole adottate per far fronte all'emergenza Covid-19. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 15.00

La partita tra Bari e Palermo sarà trasmessa in diretta tv, in modalità pay per view, da Sky e precisamente sul canale Sky Primafila (numero 256 del satellite).

Bari-Palermo potrà essere vista ovviamente anche su Eleven Sports, attraverso l'applicazione dedicata, scaricabile tramite Smart TV. Per poter usufruire del servizio sarà necessario sottoscrivere, però, un abbonamento.

Mediante la piattaforma Eleven Sports, sarà possibile vedere Bari-Palermo in diretta streaming anche sui dispositivi mobili o sul proprio pc o notebook. Per farlo occorre collegandosi con il sito ufficiale del servizio o scaricando la app per sistemi iOS e Android. In entrambe le ipotesi occorrerà fare il log-in e dopo cliccare sul link della gara.

Il Bari, verosimilmente, scenderà in campo con il 3-5-2 con Frattali tra i pali, Di Cesare, Minelli e Perrotta in difesa. Marras e Rolando esterni con Lollo, Maita e De Risio in mezzo. Antenucci e Cianci in attacco.

Il Palermo, invece, in campo con il 3-4-2-1 con Pelagotti in porta, Marong, Peretti e Marconi in difesa. Almici e Valente esterni, Odjer e Luperini in mezzo. Santana e Floriano alle spalle di Rauti.

BARI (3-5-2): Frattali; Di Cesare, Minelli, Perrotta; Marras, Lollo, Maita, De Risio, Rolando; Antenucci, Cianci.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Peretti, Marconi; Almici, Odjer, Luperini, Valente; Santana, Floriano; Rauti.