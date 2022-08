Bari-Palermo dove vederla: DAZN, Sky o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari ospita il Palermo nella seconda giornata della nuova Serie B: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

BARI-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Palermo

Data: 19 agosto 2022

Orario: 20.45

Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW e Helbiz Live

La Serie B 2022/23 è partita col botto: subito uno spettacolare 2-2 con protagonista il Bari, vicino ad espugnare il 'Tardini' di Parma nel primo match della nuova stagione.

Tante emozioni in Emilia Romagna, pronte ad essere replicate al 'San Nicola' per il match tra i 'Galletti' e il Palermo, che invece ha regolato per 2-0 il Perugia tra le mura amiche.

A segno il solito Brunori (dagli undici metri) ed Elia, mentre un rigore di Antenucci e Folorunsho non sono bastati alla squadra di Mignani per uscire dal 'Tardini' con tre punti d'oro.

L'ultimo precedente tra le due squadre al 'San Nicola' sorride al Palermo: lo scorso 24 aprile, nel girone C di Serie C, è finita 0-2 con le reti di Floriano e Brunori.

Questo articolo vi consentirà di rimanere aggiornati su Bari-Palermo: dalle formazioni impiegate dai due allenatori alle info su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO BARI-PALERMO

La sfida tra Bari e Palermo si giocherà venerdì 19 agosto 2022 alle ore 20:45. Il match della seconda giornata di Serie B andrà in scena al San Nicola di Bari.

DOVE VEDERE BARI-PALERMO IN TV

Bari-Palermo sarà trasmessa in diretta tv da DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match di Serie B è visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Un'altra opzione è rappresentata dall'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv: naturalmente bisognerà prima attivare un account per poter procedere con la visione della partita. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video, acquistabile con un abbonamento separato da quello base.

BARI-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Per assistere a Bari contro Palermo l'app di DAZN è fruibile anche in streaming su dispositivi come smartphone e tablet, che essi siano con sistema operativo iOS oppure Android; da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo con le proprie credenziali.

Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio Sky Go, mentre la piattaforma NOW (previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati) offre la possibilità di assistere agli eventi trasmessi dall'emittente satellitare. Infine c'è l'opzione Helbiz Live: l'app è presente su tablet e cellulare o in alternativa il sito è accessibile da pc e notebook.

Helbiz è disponibile anche sul sito di Prime Video o sull'app, nei Channel: basta accedervi e sottoscrivere l'abbonamento se non si è già in possesso dello stesso, separato da quello base.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-PALERMO

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Folorunsho, Maiello, Maita; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala; Broh, Damiani; Elia, Floriano, Valente; Brunori. All: Corini