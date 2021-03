Bari-Paganese dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bari sfida la Paganese nella 33ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARI-PAGANESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Bari di Massimo Carrera ospita la Paganese di Lello Di Napoli nella 33ª giornata del Girone C di Serie C. I pugliesi sono scivolati al 4° posto in classifica, con 53 punti frutto di 15 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, i campani sono invece al 17° e terzultimo posto, in piena zona retrocessione, con 27 punti e un cammino di 6 successi, 9 pareggi e 16 k.o.

Il bilancio nei 5 precedenti confronti fra le due squadre in gare ufficiali sorride ai biancorossi, che hanno ottenuto 4 vittorie, a fronte di un unico successo degli azzurrostellati.

I Galletti sono reduci da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate, l'ultima delle quali nell'impegno più recente contro il Catanzaro, e attraversano un momento molto negativo della loro stagione, i campani hanno rimediato invece 3 sconfitte e una vittoria nelle 4 gare più recenti.

Mirco Antenucci è il miglior marcatore stagionale dei pugliesi con 12 goal all'attivo, anche se il suo compagno Pietro Cianci lo precede nella classifica marcatori a quota 13 (10 goal sono stati realizzati con la maglia del Potenza nella prima parte della stagione). In casa Paganese spiccano invece le 9 reti dell'attaccante senegalese Abou Diop.

In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Paganese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Bari-Paganese si disputerà il pomeriggio di sabato 27 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Mattia Caldara della sezione di Como, è in programma per le ore 17.30.

La sfida Bari-Paganese sarà trasmessa in diretta tv da Sky in modalità pay per view sul canale Sky Primafila (numero 251 del satellite).

Sarà possibile inoltre vedere la partita sulle moderne smart tv mediante la piattaforma webpreoccupandosi precedentemente di scaricare l'apposita applicazione. Per usufruire del servizio bisognerà prima sottoscrivere un abbonamento, scegliendo la durata dello stesso in base alle proprie esigenzeGrazie ad Eleven Sports tifosi e appassionati potranno vederein diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. In tal senso potranno o collegarsi con il sito ufficiale del servizio oppure scaricare la app per sistemi iOS e Android.

In entrambe i casi, per far partire le immagini, bisognerà effettuare il log-in sul portale e successivamente cliccare sul link della gara.

Carrera si affiderà al consueto 4-2-3-1 dei pugliesi. Davanti Cianci agirà da centravanti, con Marras, Antenucci e D'Ursi confermati sulla trequarti alle sue spalle. In mediana, out per squalifica Maita, sarà Bianco, preferito a Lollo, a far coppia con De Risio. In difesa, davanti al portiere Frattali, Semenzato e Perrotta dovrebbero agire da terzini, con Sarzi Puttini che va verso un nuovo forfait per la distorsione alla caviglia destra. Sabbione e capitan Di Cesare comporranno infine la coppia centrale.

Di Napoli potrebbe schierare i campani con il 3-5-2. In questa ipotesi, davanti al portiere Baiocco, la difesa a tre sarà formata da Schiavino, Sbampato e Sirignano, con Cernuto e Cigagna come principali alternative. Carotenuto e Squillace presidieranno le due fasce. In mezzo Volpicelli sarà il playmaker, con Onescu e Zanini ad agire da mezzali ai suoi lati. In attacco tandem composto da Diop e Raffini.

BARI (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; De Risio, Bianco; Marras, Antenucci, D'Ursi; Cianci.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Sirignano; Carotenuto, Onescu, Volpicelli, Zanini, Squillace; Diop, Raffini.